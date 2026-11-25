25/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Frente a la ola de criminalidad y extorsiones que se reportan en el país diariamente, la figura mediática, Susy Díaz ha reportado ser víctima de extorsión a través de mensajes amenazantes que le piden desembolsar grandes sumas de dinero para garantizar la seguridad de ella y su hija, Flor Polo.

Susy Díaz es víctima de extorsión

La exvedette y empresaria, Susy Díaz reporto ser víctima de extorsión por medio de mensajes amenazantes que le solicitan depositar dinero para que su vida no corra peligro. Frente a esto, la hija de la excongresista se pronunció para afirmar que realizarán las investigaciones correspondientes para dar con los implicados.

"Mi mamá esta asustada al igual que yo, es por eso que lo quiero hacer público porque no les tengo miedo y yo voy a llegar hasta el último para saber quien es la persona que me está haciendo tanto daño y me esta extorsionando tanto porque en este año son dos veces que me están extorsionando", expresó la hija de Susy Díaz.

En ese sentido, el abogado que viene llevando el caso, Ysrael Castillo, afirmó que los extorsionadores tendrían información muy cercana de la familia, e incluso habrían enviado imágenes de la residencia.

"Aquí lo grave es que ha ubicado a toda la familia completa, a los familiares y componentes, la foto de la casa, estamos hablando también de diversos elementos que conoce de la intimidad de esta familia, no es una persona de fuera, se denominan los injertos del norte", destacó el abogado de la familia de Susy Díaz.

Mensajes amenazantes que recibe la excongresista

Como parte de las pruebas presentadas por la exvedette, se encontraron mensajes amenazantes en el que le solicitan la suma de 500 mil soles para que la seguridad de ella y la de su hija no se vean perjudicadas.

"Susana Diaz Diaz ex congresista te la voy a hacer práctico tu ya sabes como es en Perú sabemos que volviste por el tema de tu hija florcita y te vamos a pedir la colaboración de 500mil soles por la seguridad tuya y de tu hija atentamente los injertos del norte", se lee en el mensaje que recibió la excongresista.

Mensajes amenazantes que recibe Susy Díaz

Finalmente, los mensajes de extorsión que viene recibiendo Susy Díaz vienen siendo investigados por las autoridades correspondientes para dar con los implicados que estarían presuntamente facilitando el acceso a información personal de la familia.