Examen de Admisión UNMSM 2027-I: ¿Alcanzaste vacante para Medicina Humana? Aquí LINK OFICIAL de los resultados

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) concluyó este domingo 25 de octubre su proceso de admisión 2027-I, en el que miles de jóvenes compitieron por una de las vacantes ofrecidas por la Decana de América.

Durante la jornada de cierre, los postulantes a la carrera de Medicina Humana rindieron la evaluación para intentar alcanzar una plaza en una de las especialidades más demandadas de la institución.

Tras finalizar las pruebas, la atención de los participantes se centra en la publicación de los resultados oficiales, documento que permitirá conocer quiénes alcanzaron una vacante y cuáles fueron los puntajes obtenidos durante el examen.

La Oficina Central de Admisión (OCA) es la encargada de difundir esta información mediante sus canales institucionales. Para revisar la relación de ingresantes, los postulantes deberán ingresar al enlace oficial de resultados de admisión de San Marcos y seguir las indicaciones disponibles en la plataforma.

La universidad recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para evitar confusiones con información difundida por páginas no autorizadas.

OCA

¿Cómo consultar los resultados de medicina humana?

Los postulantes deberán acceder a la plataforma de admisión de la UNMSM y ubicar la sección correspondiente a los resultados del examen 2027-I. Una vez dentro del sistema, tendrán que identificar la escuela profesional a la que postularon para revisar la relación de ingresantes y los puntajes publicados.

Es importante verificar que la consulta corresponda al proceso de admisión 2027-I , debido a que la universidad realiza diferentes convocatorias y publica información específica para cada evaluación.

La publicación de los resultados representa un momento decisivo para quienes se prepararon durante meses con el objetivo de ingresar a San Marcos. En el caso de Medicina Humana, la expectativa suele ser especialmente alta por la demanda de esta carrera y la competencia por conseguir una vacante.

Los postulantes deberán revisar cuidadosamente la información publicada y mantenerse atentos a cualquier indicación adicional de la Oficina Central de Admisión sobre los siguientes pasos del proceso.

CARRERAS

Ingresantes deberán recoger sus constancias en noviembre

Los jóvenes que consiguieron una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos deberán considerar la siguiente fecha importante: la entrega de las constancias de ingreso está programada del 2 al 6 de noviembre de 2026.

Este documento forma parte de los procedimientos posteriores al examen y resulta fundamental para los ingresantes que deben continuar con los trámites correspondientes ante la universidad. Por ello, se recomienda consultar las indicaciones institucionales para conocer los requisitos y las condiciones de entrega.

El proceso de admisión 2027-I registró un total de 28.829 inscritos que buscaron acceder a una de las 2.581 vacantes ofrecidas por la institución. Entre los resultados también destaca el ingreso de 35 escolares de entre 13 y 15 años que todavía cursan la secundaria y lograron obtener una plaza.

De esta manera, San Marcos cierra una nueva convocatoria que reúne las expectativas de miles de postulantes. Ahora, quienes alcanzaron una vacante deberán verificar sus resultados y cumplir con los procedimientos establecidos para continuar su camino universitario.