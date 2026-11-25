25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento de la delincuencia en el país, el ministro del Interior, César Astudillo ha planteado una reforma en la Policía Nacional del Perú (PNP). Dentro de los aspectos, el titular del sector propone establecer cadena perpetua para policías y militares que integren organizaciones criminales.

Mininter propone cadena perpetua para polícias y militares que integren bandas criminales

Durante su intervención en la sesión ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados, el ministro Astudillo sostuvo que la iniciativa busca condenar de manera drástica a aquellos que, dentro de las instituciones encargadas de la seguridad, faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, o participen directamente en ellas.

"Lo que proponemos es la cadena perpetua para los efectivos militares y policiales que integren organizaciones criminales o que faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, obviamente, y que participen de ellas", afirmó Astudillo ante los diputados.

Esta medida se toma en cuenta porque en los últimos años, se han identificado que, algunos miembros de instituciones que deben velar por el bienestar de la población, habrían participado a favor de la delincuencia, una de las problemáticas que genera mayor preocupación en el país.

Requerimiento de nuevo perfil policial

Como parte de su propuesta de reforma para la PNP, el mininter afirmó que se necesita cambiar el perfil de los agentes policiales que conforman la institución, buscando que tengan mayores conocimientos y compromiso que cumple un rol importante en la sociedad.

"El perfil del efectivo policial tiene que cambiar. Ahora necesitamos un policía con más conocimiento de tecnología, comprometido con los valores democráticos y que sepa identificarse con su población. Para ello, debemos potenciar nuestra malla curricular", señaló.

Asimismo, el ministro precisó que la propuesta de establecer cadena perpetua forma parte de un paquete de reformas que busca recuperar la disciplina, fortalecer la confianza ciudadana y garantizar la integridad institucional. En ese sentido, señaló que la iniciativa queda a disposición de la Comisión para su respectiva evaluación y debate.

"Quienes tengan una posición distinta pueden plantearla y seguir debatiéndola; sin embargo, esta es la propuesta que estamos impulsando para nuestra Policía Nacional", concluyó.

Finalmente, la propuesta impuesta por el ministro del Interior, César Astudillo, busca implementar la pena de cadena perpetua para policías y militares que integren organizaciones criminales, ya se proporcionando armamento, brindando información o tener cualquier tipo de vínculo con los delitos.