25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima deberán tomar sus precauciones este viernes 27 de noviembre, debido a que cinco estaciones permanecerán cerradas durante toda la jornada. La medida fue anunciada por el concesionario del sistema de transporte, que realizará trabajos de mantenimiento general en la Etapa 1A.

¿Desde cuando regirá la medida?

La medida regirá durante todo el viernes 27 de noviembre, entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m. La atención se restablecerá al día siguiente, por lo que los pasajeros deberán tomar sus precauciones para evitar inconvenientes en sus desplazamientos..

La empresa explicó que la intervención responde a labores de mantenimiento previamente programadas y tiene como finalidad preservar la seguridad y la calidad del servicio que se brinda a los pasajeros.

¿Cuáles son las estaciones que permanecerán cerradas?

Los cinco puntos donde se suspenderá la atención pertenecen a la Etapa 1A de la Línea 2. La relación comprende las siguientes estaciones:

Evitamiento.

Óvalo Santa Anita.

Colectora Industrial.

Hermilio Valdizán.

Mercado Santa Anita.

La interrupción comprenderá las 17 horas de funcionamiento comercial previstas para ese viernes. Por ello, las personas que utilizan habitualmente estas estaciones deberán considerar la restricción al momento de organizar sus recorridos y contemplar otras alternativas de transporte para llegar a sus destinos.

El concesionario no detalló en su comunicado las tareas específicas que se ejecutarán en cada estación ni anunció rutas sustitutorias para los pasajeros afectados. Asimismo, pidió comprensión por las molestias que pueda ocasionar esta medida temporal.

¿Cuándo volverá a funcionar el servicio?

Según lo informado por la empresa, las cinco estaciones retomarán sus operaciones el sábado 28 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios podrán acceder nuevamente al servicio comercial en el horario regular, comprendido entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m.

Esto significa que la suspensión estará limitada al viernes 27 de noviembre y que la atención se restablecerá al día siguiente, sin que el comunicado anuncie modificaciones adicionales en el horario habitual.

La empresa también señaló que continuará brindando información a través de sus canales oficiales, como parte de su compromiso con la seguridad y calidad del servicio.

En conclusión, los pasajeros de la Línea 2 deberán considerar que cinco estaciones estarán cerradas durante este viernes por mantenimiento general. La reanudación de las operaciones está prevista para el sábado 28, por lo que anticipar los desplazamientos será fundamental para evitar contratiempos.