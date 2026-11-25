25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dos personas fueron asesinadas a balazos durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre en los exteriores del mercado "Kiwi", ubicado a la altura de la cuadra 12 de la avenida Defensores del Morro, en el distrito de Chorrillos. El ataque se registró aproximadamente a las 8:00 a. m. y generó conmoción entre los comerciantes y asistentes al establecimiento, quienes presenciaron lo ocurrido.

Sicario llegó en una motocicleta

Según el testimonio de algunos testigos, una de las víctimas, identificada como Renzo Alegre, se encontraba tomando desayuno en los exteriores del mercado. Cuando estaba por retirarse del establecimiento, fue interceptado por una motocicleta lineal de la que descendió un sujeto armado.

El atacante abrió fuego directamente contra Alegre y realizó varios disparos antes de escapar del lugar. Durante el ataque, un transeúnte que se encontraba cerca de la víctima también recibió impactos de bala, pese a que, aparentemente, no tendría ningún vínculo con el fallecido.

Cuerpos permanecieron en la vía pública

Como consecuencia de la balacera, ambas personas perdieron la vida en el lugar. Sus cuerpos permanecieron tendidos sobre el pavimento durante varias horas, mientras se esperaba la llegada del personal especializado para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento de los cadáveres.

El doble homicidio generó preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, debido a que ocurrió en plena mañana y en los exteriores de un concurrido centro de abastos.

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