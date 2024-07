Alberto Fujimori deberá pagar reparación civil para poder postular a la Presidencia: "Tiene todas las de perder"

por María Fernanda Tong

En entrevista exclusiva para Exitosa, el abogado constitucionalista Luis Ghersi declaró que, según la ley, Alberto Fujimori no puede deslindarse del pago de la reparación civil que corresponde a sus responsabilidades como ciudadano y que el indulto no le concedería tal beneficio.

"El indulto extingue la pena pero la reparación civil es un tema accesorio y no es una condena penal sino que tiene carácter civil. La ley exige que para poder reincorporarte habiendo cometido un delito, tienes que pagar sí o sí una reparación. O sea en esa pelea, el doctor Elio Riera tiene todas las de perder", declaró.

Bajo esta misma línea, el abogado Elio Riera indicó en reciente entrevista para Exitosa que no existe retroactividad en la ley que exige que los sentenciados por Corrupción y que no hayan tramitado el pago de la reparación civil no podrán postular. Esto es debido a que se promulgó de manera posterior al fallo en contra del exmandatario.

No obstante, como menciona el legista Luis Ghersi, el tema a evaluar no es de carácter legal sino que estamos frente a un deber ciudadano que no puede ser eximido. Según la Procuraduría Pública, el expresidente cuenta con una deuda de aproximadamente S/. 57 millones, pese a los esfuerzos por parte de su defensor por exentar a su cliente.

Antauro Humala también lanzará su candidatura

Luis Ghersi afirma que cualquier persona sentenciada por cualquier delito, incluyendo terrorismo puede postular a una candidatura. Este sería el caso del exconvicto Antauro Humala que también expresó sus intenciones de participar en las Elecciones Presidenciales del 2026. De la misma manera, declaró que esfuerzos por la promulgación de una ley para dejar su postulación sin efecto, serían infructuosos.

"Si un preso por terrorismo puede ser candidato, si paga su reparación civil, Alberto Fujimori también puede. La regla es que todas las personas condenadas por un delito siempre y cuando paguen su reparación pueden ser candidatos. Por eso, a todas las personas que piden una ley que saque de carrera a Antauro Humala, les digo que no se podrá porque irá al Poder Judicial y va a poner su amparo y va poder ser candidato con medida cautelar".

Preocupación reside en la salud de Fujimori

Más allá del ámbito legal, el constitucionalista cuestiona si el señor Fujimori está en condiciones de asumir una posible presidencia. Fujimori cuenta con múltiples diagnósticos médicos como cáncer en etapa avanzada y una prótesis en la cadera por un reciente accidente.

"Acá el problema no es tanto el tema legal no, el problema es la avanzada edad del señor. Uno puede ser fujimorista, anti fujimorista o lo que fuese pero el señor ya está mayor y no tiene la aptitud física para afrontar una campaña ni mucho menos para desempeñarse como Presidente".

De esta manera se conoció que Fujimori está en la obligación de pagar la gran suma de su reparación civil ante una posible candidatura presidencial, al igual que otros posibles candidatos ex procesados, como es el caso de Antauro Humala que también pretende lanzar su campaña a las Elecciones Presidenciales del 2026.