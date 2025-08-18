Dina Boluarte sobre críticas a su gestión: "Nosotros en 3 años y 6 meses vamos a marcar la diferencia"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En una actividad oficial desde Palacio de Gobierno, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció alcances sobre su gestión. La jefa de Estado aseguró que su gobierno está trabajando más que sus antecesores y le restó importancia a las críticas recibidas.

Su gestión ha trabajado sin corrupción

Con una presentación histriónica, la mandataria presentó logros del sector Ambiente, en compañía del titular de esta cartera, Juan Carlos Castro Vargas. Boluarte Zegarra restó importancia a los comentarios que la desacreditan del cargo y aseguró que se concentra en trabajar por el Perú.

"Estamos trabajando por el país. Lo que otros gobernantes no hicieron en cinco años de gestión, nosotros, en tres años y seis meses, vamos a marcar la gran diferencia. Aunque a esos poquitos, les duela. Lo que nos interesa como gobierno, es que tengan la convicción que nos esforzamos para el beneficio de todos los peruanos", expresó.

La presidenta de la República resaltó una vez más, que cumplirá con su gestión y entregará el poder a quien sea elegido en los próximos comicios presidenciales. Además, precisó que su administración no ha registrado actos deshonestos por parte de sus funcionarios.

"Lo más importante es que avanzamos las obras sin registrar ningún acto de corrupción. Construimos sin robarle un solo sol al pueblo peruano. Y así, nos mantendremos hasta el 28 de julio del próximo año, fecha en la que entregaremos el gobierno a la próxima gestión, con las manos limpias", sostuvo.

Logros del Ministerio del Ambiente

Este acto oficial de Dina Boluarte, sirvió para que ofrezca los avances que ha conseguido hasta el momento el Ministerio del Ambiente (MINAM). Entre ellos, la reserva nacional Mar Tropical de Grau, un área protegida de Piura y Tumbes. También, de cuatro áreas de conservación regional en Cajamarca, Loreto, Ucayali y Huánuco.

"Venimos promoviendo diversas modalidades de conservación en articulación con pobladores indígenas y comunidades locales. Esto nos permite avanzar hacia el cumplimiento del compromiso nacional de conservar el 30 % de nuestras zonas terrestres y 10 % de las marinas al año 2030", indicó.

Al término de la presentación, la jefa de Estado dio a conocer que la próxima semana presentará los logros de otro ministerio. Esto con el objetivo de demostrar que su mandato continúa trabajando.

De esta manera, Dina Boluarte se presentó en un acto oficial y restó importancia a las críticas a su gobierno. La presidenta dela República aseguró que su gestión ha hecho más que sus antecesoras, y que lo ha hecho sin ningún caso de corrupción.