Trump y Zelenski acordaron reunirse con Putin: Líderes buscarán una solución al conflicto ruso-ucraniano

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La reunión entre Donald Trump con Volodimir Zelenski y algunos líderes europeos culminó en buenos términos. Uno de los temas más debatidos fue el fin del conflicto ruso-ucraniano, en el que ambos líderes acordaron que una reunión trilateral con Vladimir Putin, es necesario para ponerle fin a la guerra.

Encuentro con Putin sería clave

Reunidos en el despacho Oval de la Casa Blanca, los presidente de Estados Unidos y Ucrania respaldaron la idea de citarse con su homólogo de Rusia. En ese sentido, Trump quiere que ambas naciones vecinas trabajen juntas para conseguir el objetivo de un cese al fuego definitivo.

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que con ello, habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", manifestó el mandatario estadounidense para la prensa.

Del mismo modo, Zelenski se mostró de acuerdo con lo expresado por el líder del Partido Republicano. Señaló que su país está "listo" para sentarse con sus pares rusos y entablar las conversaciones de paz, lo que acabarían con el conflicto que inició en enero del 2022.

"Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", expresó el jefe de gobierno de Ucrania".

Garantías de seguridad y las fronteras

Otros puntos que se discutieron en la asamblea fue las garantías de seguridad que tendrá Ucrania ante un eventual ataque de Rusia. Además, se tocó el tema del territorio ganado por las fuerzas del Kremlin, que Putin ha pedido que sean anexionadas, como una condición para acabar con las hostilidades.

"Debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual. Esto significa la zona de guerra, las líneas de guerra son bastantes obvias, y muy tristes, de hecho", indicó Donald Trump.

Además, el jefe de la Casa Blanca le garantizó a Zelenski que su nación le otorgará seguridad, en un eventual acuerdo trilateral. No obstante, puntualizó que la mayor parte deberá recaer en los países aliados y miembros de la OTAN. En su cuenta de Truth, no aseguró que eso signifique la adhesión de Ucrania a la alianza transatlántica.

De esta forma, se realizó la reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Washington. Los líderes, junto a miembros de la Unión Europea, conversaron acerca de la solución al conflicto ruso-ucraniano y una reunión con Vladimir Putin para ponerle fin.