PNP reveló audios que confirmarían vínculo entre alias 'Chiqui' y 'El Monstruo': "Hay que movernos"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En declaraciones para Exitosa, el Jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, indicó que han obtenido audios entre Juan Carlos Aguirre Puma, conocido como alias 'Chiqui', y Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'. Esto confirmaría que existían nexos entre ambos criminales.

Pruebas encontradas

El agente de la Dirincri, Juan Carlos Montúfar, indicó que las pruebas encontradas sumarán bastante para entender las funciones que tenia Aguirre Puma dentro de la organización criminal que es liderada por Erick Moreno Hernández.

"Estas actividades qué en algún momento deben ser probadas nos van a servir de mucho. Los audios que hemos obtenido en las cuales simplemente se ven las coordinaciones estrechas que tienen las cabecilla de esta organización con este sujeto que está detenido", declaró el coronel PNP Juan Carlos Montúfar.

El coronel PNP señaló que lograron incautar tambores que albergan 50 municiones, miras laser y silenciadoras para pistolas. Según el agente, dichas herramientas servirían para realizar actos criminales contra sus víctimas.

"No solamente tambores que tienen la capacidad de 50 municiones sino cacerinas donde tienen la capacidad de 30 municiones. Tienen miras laser en una pistola en este caso una Glock, tienen en otra pistola Taurus adaptado un silenciador, este silenciador es para realizar sus actividades relacionadas al sicariato", señaló.

Coordinaciones con 'El Monstruo'

Aguirre Puma habría tenido importantes coordinaciones con Erick Moreno Hernández, prófugo y cabecilla de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. En uno de los audios encontrados se logra escuchar como el líder criminal ordena a otro miembro de la organización coordinar con alias 'Chiqui' para efectuar un sicariato.

"Hay que movernos a otra ubicación. Se ha movido. Esa ubicación que usted ha mandado ahí en su casa. Ahí vamos a esperarles que, hasta las 9, dice" detalla el audio incautado.

Además, el agente Juan Carlos Montúfar indicó que se habrían incautado dispositivos móviles que albergaban estrechas conversaciones con alias 'El Monstruo'. Demostrando la cercana relación que tenían estos dos criminales.

"Muy aparte de esos dos audios que hemos obtenido de fuente humana, hemos obtenido también en los celulares que le hemos incautado a este sujeto relaciones o conversaciones estrechas con el cabecilla de esta organización", resaltó Juan Carlos Montúfar.

En ese sentido, alias 'Chiqui' tenía por orden directa del cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' realizar el cuidado de las armas y del dinero de dicha organización. El agente resaltó que se trataría de uno de los brazos armados de 'El Monstruo'.

"Relaciones de pagos de recojo de dinero, el producto de la extorsión de Erick para que este sujeto vaya a tener la cobertura del cuidado del dinero y de las armas. Estamos hablando de un personaje importantísimo dentro de esa organización criminal", detalló el jefe de la División de Robos de la Dirincri.

Este operativo fue un golpe duro que efectuó la Policía Nacional del Perú a la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Alias 'Chiqui' sería según la Policía Nacional del Perú un miembro importante dentro de "Los Injertos del Cono Norte".