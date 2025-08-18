Resultados del examen de Admisión UNI 2025-II: Aquí el LINK oficial para consultar si lograste una vacante

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Alcanzaste una vacante? La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha publicado los resultados del examen de admisión 2025-II, uno de los procesos más exigentes del país. Si postulaste, ya puedes acceder al link oficial proporcionado por dicha casa de estudios para consultar la lista completa de ingresantes.

Examen de admisión UNI 2025-II

Miles de jóvenes rindieron el tan esperado examen de admisión 2025-II de la UNI durante los días programados, miércoles 13, viernes 15 y domingo 17 de agosto. Cada postulante llegó decidido a demostrar su conocimiento sobre distintas materias en cada una de las fechas; entre ellas, la de aptitud académica y humanidad, matemática y la evaluación de física y química.

Pero eso no fue todo, ya que los postulantes, que llegaron de distintas zonas del país, no solo abordaron esos temas que con tanto esfuerzo y dedicación se prepararon por varios meses, sino que el proceso también incluyó una evaluación de aptitud vocacional para los interesados en la carrera de arquitectura, que se desarrolló el sábado 9 del presente mes.

Asimismo, se detalló que en el proceso de admisión 2025-II se incluyó, por primera vez, la carrera profesional de Urbanismo, orientada a planificar, ordenar y diseñar ciudades y territorios con enfoque en el desarrollo sostenible. Incluso, la Dirección de Admisión (DIAD) detalló que 1547 menores de edad se inscribieron para el proceso de admisión y, para garantizar la transparencia y seguridad, se implementó un sistema de monitoreo en tiempo real con 128 cámaras distribuidas en aulas, entradas y puntos estratégicos del campus.

Link para conocer resultados de los exámenes

Tras el término del proceso de admisión para poder conseguir una de las 1194 vacantes correspondientes al ciclo 2025-II para los estudiantes, distribuidas entre diversas modalidades de ingreso, como el examen ordinario, ingreso directo y el Centro Preuniversitario de la UNI (CEPREUNI), se dieron a conocer los resultados oficiales.

¿Eres uno de los 'cachimbos' de la UNI? Pues bien, para descubrirlo, puedes ingresar al siguiente LINK y saber a detalle el puntaje que alcanzaste en el examen para conseguir a esta universidad para estudiar la carrera de tus sueños. Ten en cuenta los siguientes pasos:

Accede al sitio web de Admisiones UNI 2025-2: https://admision.uni.edu.pe/

de Admisiones UNI 2025-2: https://admision.uni.edu.pe/ Elige la alternativa que mencione 'Resultados de Admisión 2025-2'.

Busca el nombre o código de postulante en la lista oficial y confirma si alcanzó la vacante en su carrera.

Lista de ingresantes en la página oficial de la UNI.

Cronograma de actividades

Según el cronograma de actividades de la UNI, si eres uno de los afortunados que logró alcanzar una vacante en este proceso de admisión 2025-II debes tener en cuenta lo siguiente:

- Del 19 al 22 de agosto: Identificación de ingresantes, entrega de constancias, renuncias y postergaciones.

- Del 25 al 29 de agosto: Examen médico obligatorio en el Centro Médico de la universidad.

De esta manera, la UNI ha habilitado una plataforma en línea para que los postulantes puedan verificar si lograron alcanzar una vacante del proceso de admisión 2025-II. Lista completa de los resultados a solo un clic.