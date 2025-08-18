Presidente de CONAR: "Gol de la 'U' fue correctamente anulado, la punta del pie estaba adelantada"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario estuvo cerca de sumar de a tres en una nueva visita al interior del país, pero solo se tuvo que conformar con un empate 1-1 ante Sport Huancayo. Luego del pitazo final, la mayoría de jugadores y directivos cremas despotricaron contra el cuerpo arbitral, especialmente con los encargados del VAR, por el gol anulado a Alex Valera que pudo haber sido el 2-0.

Durante el partido, los referís del videoarbitraje revisaron dicha jugada determinando que José Carabalí se encontraba en fuera de lugar por solo centímetros. Sin embargo, de acuerdo a lo mostrado por la señal de L1 Max, las líneas trazadas no se habrían hecho de forma prolija por lo que los merengues acusaron un supuesto complot en su contra.

Estuvo bien anulado

En medio de esta polémica, el propio presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Víctor Hugo Carrillo, se pronunció para dar mayores detalles de esta jugada. Durante su intervención, el exjuez principal dejó en claro que la anotación fue invalidada con total justicia ya que la punta del pie se encontraba adelantada.

"Es un poco confusa para los que no conocen el sistema de videoarbitraje y el trazado de líneas virtuales, la complejidad del trazado de línea está siempre en base a la perspectiva que proyecta una imagen, y desde ahí tienen que estar conscientes que no es una foto. El gol fue correctamente anulado; recibí el informe del Quality manager y está adelantado, la punta del pie", indicó a Ovación.

Reconoce falencias con las cámaras

Seguidamente, la máxima autoridad de CONAR reconoció que algunos estadios del fútbol peruano cuentan con falencias para la implementación de cámaras que puedan mostrar mejores imágenes, especialmente para el VAR.

Además, indicó sobre la polémica de las líneas trazadas que estas suelen parecer mal hechas por el ángulo de la toma y no porque estén incorrectas.

"No contamos con una cámara, que está más al extremo de las porterías, donde reflejarían una imagen más clara para el televidente de mostrar desde ese ángulo, qué jugador está más próximo a la meta. Cuando utilizamos las cámaras del fuera de juego, las tomas son media diagonales, y al trazar las líneas, se ve que cortan a los jugadores y no es porque esté mal trazada, sino la perspectiva lo marca de esa manera", añadió.

De esta manera, el presidente de CONAR, Víctor Hugo Carrillo, aseguró que el segundo gol de Universitario de Alex Valera fue correctamente anulado por posición adelantada de José Carabalí.