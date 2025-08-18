Homicidios en Perú ya sobrepasan las 1300 víctimas en lo que va del año: "Cerca a superar lo registrado en 2021"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el analista de Datos, Juan Carbajal, reveló un dato alarmante. Durante el año 2025, se reportaron 1,385 homicidios en el Perú, lo que nos pondría muy cerca de superar la cifra registrada en 2021.

Cifras alarmantes

En conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Carbajal señaló que, de seguir la curva en ascenso, en las próximas dos semanas estaríamos excediendo lo provocado durante los años 2022, 2023 y 2024.

Del mismo modo, se detalló que desde 2018 a 2025, el número de denuncias recibidas se elevó de 1 diaria a más de 30. Es decir, en este último periodo se ha multiplicado 30 veces la cantidad de demandas por esta casuística.

"En Lima Metropolitana, por su misma densidad poblacional, se concentran la mayor cantidad de denuncias por extorsión. En 2025, hasta julio, son 30 denuncias al día. Más de mil denuncias al mes, es lo que viene pasando en la capital", declaró.

Robo de celulares también aumentó

Durante su intervención en nuestro medio, Carbajal puntualizó que el hurto de celulares al paso también ha ido en aumento en este año 2025. Según narró, el incremento es de un 30% de enero a julio del presente año, con respecto a 2024.

Puntualizó que en la capital, en los siete primeros meses de este periodo, se registraron más de 3 mil demandas por hurto de dispositivos móviles, añadiendo que, lo llamativo es de que Cercado de Lima, Surco y Miraflores, de los 43 distritos que tiene Lima, son los de mayor cantidad de casuísticas. "Es una constante", dijo.

En agosto son 12 casos de homicidio

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), en lo que va de agosto se han registrado 12 nuevos homicidios al rededor del Perú. Entre los casos más recientes está el asesinato de un suboficial de primera, quien perdió cruelmente la vida a manos de un delincuente, en medio de una intervención en La Victoria.

El caso generó gran revuelo, ya que su familia reportó que él mismo tuvo que adquirir por sus propios medios su chaleco antibalas y otras herramientas de equipamiento, debido a la falta de disposición por parte de las autoridades competentes.

De esta manera, se conoció que la cifra de homicidios en el Perú para este 2025 alcanzó los 1,385 casos, lo que nos pondría muy cerca de superar la cifra registrada durante el año 2021.