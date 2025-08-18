Comas: Ingeniera de 27 años fue atacada a balazos por sujetos que dejaron mensaje extorsivo

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los hechos delictivos en Lima Norte no paran de darse. Esta vez, una ingeniera civil de solo 27 años fue atacada a balazos en el distrito de Comas mientras supervisaba una obra pública en la avenida Los Pinos.

Ingeniera es atacada a balazos en Comas

Semanas atrás, el propio alcalde del distrito, Ulises Villegas, colocó la primera piedra anunciando la renovación total de la avenida Los Pinos en la urbanización El Pinar. Por ello, en los últimos días se inició esta esperada obra con los primeros procedimientos, el levantamiento de la capa asfáltica la cual data de hace varios años.

Justamente, la ingeniera atacada por estos sujetos se encontraba supervisando esta obra pública cuando recibió un total de cuatro balazos. De acuerdo con la información, el hecho se dio sobre la tarde del pasado viernes 15 de agosto cuando dos facinerosos aparecieron a la altura de la cuadra 12 de esta avenida y de inmediato dispararon contra la mujer.

Producto del ataque, la joven de solo 27 años fue herida en el abdomen y en la pierna quedando tendida sobre el pavimento. Posteriormente, los vecinos del lugar la auxiliaron e hicieron el llamado a las unidades de emergencia correspondiente. Por suerte, un patrullero de serenazgo acudió de inmediato y lograron estabilizar a la víctima para trasladarla al Hospital Sergio Bernales en Collique.

Afortunadamente, la ingeniera se encuentra estable y de momento se viene recuperando favorablemente de sus heridas.

Dejaron mensaje extorsivo

Segundos antes de su huida a bordo de una moto lineal, los criminales dejaron una nota extorsiva el cual contenía un número celular registrado en Bolivia junto a la palabra 'comunícate'. Este mensaje fue entregado a los agentes de la Policía Nacional del Perú, específicamente al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas.

Los efectivos realizaron las diligencias necesarias para recabar mayores detalles de este hecho y barajaron algunos móviles de este incidente. De acuerdo con su versión, detrás de este ataque estarían involucradas bandas de extorsionadores involucradas al tema de construcción y obras públicas.

Incluso, esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en este distrito de Lima Norte. Como se recuerda, en el 2024 se registró el fallecimiento de dos obreros que trabajaban en las renovaciones de la avenida Túpac Amaru.

De esta manera, una ingeniera civil de solo 27 años fue atacada a balazos en Comas mientras supervisaba una obra de la Municipalidad. Los delincuentes dejaron un mensaje extorsivo exigiéndole que se comunicaran.