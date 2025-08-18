Marina de Guerra: Oleajes anómalos se registrarán en el litoral durante toda la semana

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 37-25 de la DHN, de fecha 18 de agosto del 2025, este fenómeno estará presente desde el lunes 18 al viernes 22 de agosto. En tal sentido, te informamos su pronóstico para que tomes las precauciones del caso.

Aviso Especial de Oleaje NRO. 37-25

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el arribo del oleaje ligero se registrará desde la noche de este lunes 18 de agosto del 2025.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona) se estima que entre el sur de Salaverry y Chancay, el arribo de oleaje ligero será a partir de la noche del lunes 18 de agosto.

Con referente al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero del suroeste será a partir de la mañana del lunes 18, incrementando a nivel moderado en la mañana del martes19 y disminuyendo a ligero desde la tarde del miércoles 20 de agosto.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marian de Guerra del Perú, los nuevo oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

🌊 Aviso Especial de Oleaje N.º 37

🗓️ Del 18 al 22 de agosto

🚨 Se presentarán oleajes ligeros a moderados en el litoral peruano.



🏖 Evita ingresar al mar si ves bandera roja

⚠️ Mayor riesgo en playas abiertas y semiabiertas



📡 La DHN sigue monitoreando el mar pic.twitter.com/qu5plU6gy6 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 17, 2025

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

De esta manera, un nuevo fenómeno en el litoral peruano se reportará en esta nueva semana del mes de agosto.