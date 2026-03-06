Alcalde de Lima anuncia reposición del Puesto de Comando Unificado en la plaza Gastañeta por estado de emergencia

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la reposición del Puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, tras sostener una reunión con el presidente José María Balcázar e integrantes del Gabinete Ministerial.

Es importante mencionar, que tras la no ampliación del estado de emergencia a mediados de febrero último, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas procedió a retirar el puesto ubicado en el Cercado de Lima, lo que generó el total rechazo del burgomaestre capitalino, quien hasta en dos oportunidades solicitó el restablecimiento del régimen de excepción.

Presencia policial y militar en el Cercado

Reggiardo destacó la reapertura del Puesto de Comando Unificado porque permitirá continuar con la lucha articulada entre la Municipalidad de Lima, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para hacerle frente la grave crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad.

"Se aceptó nuestro pedido de reponer este puesto unificado de comando que está integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y agentes de la Municipalidad Metropolitana Lima. A partir de hoy ya está nuevamente en operaciones", señaló el alcalde.

Cabe mencionar que, el puesto fue inaugurado el pasado 7 de noviembre del 2025, bajo el gobierno del entonces presidente José Jerí Oré, como parte de una estrategia conjunta para coordinar en tiempo real las acciones de seguridad y respuesta inmediata durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en favor de los comerciantes de una de las zonas comerciales más concurridas y afectadas por la delincuencia.

Estado de emergencia es nuevamente declarado en Lima y Callao

La administración de José María Balcázar declaró en estado de emergencia a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao desde el 27 de febrero al 27 de marzo, según el Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM.

De acuerdo con lo promulgado por el Poder Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la duración de la medida excepcional, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Finalmente, el dispositivo se declara en sesión permanente al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana y al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de la Provincia Constitucional del Callao, al Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), así como al comando y los comités constituidos en el presente Decreto Supremo.