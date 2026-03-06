¡Atención! Cerca de 50 provincias en alerta naranja por lluvias intensas para las próximas 24 horas

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en nueve regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 065, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del sábdo 7 de marzo en las regiones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Aija, Asunción, Carhuaz, Corongo, Huaraz, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay.

: Aija, Asunción, Carhuaz, Corongo, Huaraz, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Cusco : Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi.

: Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi. Huánuco : Ambo, Dos de Mayo, Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca.

: Ambo, Dos de Mayo, Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo y Tarma.

: Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo y Tarma. Madre de Dios : Manu y Tambopata.

: Manu y Tambopata. Pasco : Oxapampa y Pasco.

: Oxapampa y Pasco. Puno : Carabaya y Sandía.

: Carabaya y Sandía. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra (norte y centro) y selva alta (centro y sur) se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.



Asimismo, se espera lluvia de moderada intensidad en la costa norte.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/qwyEBiOfdN — Senamhi (@Senamhiperu) March 6, 2026

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad en la sierra central y norte, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona centro y sur, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura). En la costa centro, no se descarta ocurrencia de lluvia dispersa y ligera.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en las próximas semanas las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.