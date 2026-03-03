Aprueban BONO especial de hasta S/4,434: Descubre AQUÍ quiénes serán beneficiarios y sus condiciones

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo aprobó, mediante decreto supremo, un bono especial para un determinado grupo de trabajadores del sector educativo en Perú. Conoce aquí quiénes serán beneficiarios de hasta S/4,434 y las condiciones detrás de la medida.

¿Quiénes recibirán el bono especial?

Perú atraviesa un nuevo gobierno de transición y esta vez bajo el mando de José María Balcázar. En medio de este cambio en el Ejecutivo, se dio a conocer que se aprobó otorgar una bonificación especial para el docente investigador de las universidades públicas con el objetivo de seguir con el compromiso de fortalecer la educación superior y la promoción de la investigación académica en el país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 028-2026-EF, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció el monto mensual del bono que recibirá ese grupo de trabajadores, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria.

Asimismo, la normativa precisa que el monto que recibirá el docente investigador tiene carácter exclusivamente de incentivo y no constituye un derecho adquirido. También se resalta que el mismo no tiene naturaleza remunerativa, compensatoria ni pensionable, no está sujeta a cargas sociales y no se incorpora a la remuneración del personal ni constituye base de cálculo para reajustes, compensaciones por tiempo de servicios u otros conceptos.

Montos del bono especial para docentes de investigación

El decreto supremo señala que el bono especial se dará por un periodo de nueve meses, comprendido entre abril y diciembre del 2026. A su vez, se da a conocer los montos a recibir el docente investigador:

Docente Principal (a tiempo completo o con dedicación exclusiva): S/ 4 434,91.

o con dedicación exclusiva): Docente Asociado (a tiempo completo o con dedicación exclusiva): S/ 2 910,25.

Docente Auxiliar (a tiempo completo o con dedicación exclusiva): S/ 2 616,50.

La implementación de la medida se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Condiciones para recibir la bonificación especial

Para la percepción de la bonificación especial, se deben cumplir con las siguientes condiciones, según la normativa publicada en El Peruano:

El otorgamiento de la bonificación especial para cada docente ordinario se sujeta a la categoría y al régimen de dedicación consignados en el AIRHSP , considerando lo dispuesto en el literal a. del artículo 3 del presente Decreto Supremo y que, al momento del pago, el docente ordinario se encuentre registrado en el AIRHSP.

de dedicación , considerando lo dispuesto en el literal a. del artículo 3 del presente Decreto Supremo y que, al momento del pago, el docente ordinario se encuentre registrado en el AIRHSP. El docente investigador que desarrolla labores en más de una universidad pública percibe la bonificación especial solo respecto de una de ellas, en tanto cumpla con los criterios de selección señalados en el artículo 3 del presente Decreto Supremo.

presente Los docentes ordinarios que desempeñan los cargos de Rector o Vicerrector, o de Presidente o Vicepresidente de las Comisiones Organizadoras, no perciben la bonificación especial para el Docente Investigador, considerando que el ejercicio de sus funciones es a dedicación exclusiva.

También se determinan las causales de pérdida del beneficio, entre ellas: la renuncia expresa, la extinción o suspensión del vínculo laboral, la exclusión del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, el desempeño de cargos en la administración pública que resulten incompatibles, entre otros aspectos.

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con el impulso de la investigación científica y el fortalecimiento de la calidad educativa en las universidades públicas, el Poder Ejecutivo aprobó bono especial para el docente investigador de hasta S/4,434.