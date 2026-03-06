SIN LUZ el 7 y 8 de marzo: Estos distritos se verán afectados con el corte del servicio eléctrico

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu distrito se quedará sin luz? Conoce qué zonas se verán afectadas con el corte del servicio eléctrico progamado para el sábado 7 y domingo 8 de marzo, según el último reporte de Hidrandina.

¿Por qué será el corte de luz?

Según el comunicado de Hidrandina revelado en su página oficial, se ejecutará una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica del norte del país, así como la mejora de redes de baja tensión y ampliación del sistema eléctrico, por el cual, se deberá suspender el servicio de forma temporal.

En ese marco, la empresa exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con energía eléctrica el 7 y 8 de marzo. Algunos de los consejos para evitar que tus equipos sufran desperfectos cuando la energía retorne son:

Desconecta todo: Refrigeradoras, computadoras y televisores son los más sensibles a los picos de voltaje.

Refrigeradoras, computadoras y televisores son los más sensibles a los picos de voltaje. Evita abrir la refrigeradora: Si el corte es de 8 horas, la comida se mantendrá fría si la puerta permanece cerrada.

Si el corte es de 8 horas, la comida se mantendrá fría si la puerta permanece cerrada. Iluminación segura: Prioriza el uso de linternas LED en lugar de velas para prevenir incendios.

Distritos sin luz el 7 de marzo

De acuerdo al reporte revelado, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de luz este sábado será en distritos ubicados en La Libertad. A continuación el horario de la restricción del suministro:

Distrito El Porvenir desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: AA.HH. Tupac Amaru: Av. Las Palmeras Nº S/n. AA.HH. Víctor Raúl Haya De La Torre: Mzas. 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z.

desde las 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: Av. Las Palmeras Nº S/n. Mzas. 69, 82 A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, V, Y, Z. Distrito de Otuzco desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil.

desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m. en: Otuzco, Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. En Julcán desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m.: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso.

desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m.: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso. En Quiruvilca desde las 7:30 a.m. a 5:30 p.m, al igual que en el distrito de Poroto.

Interrupción del servicio el 8 de marzo

Asimismo, la empresa de servicio eléctrico también anuncia que la suspensión el domingo 8 de marzo serán en estas zonas de La Libertad y Áncash:

En La Libertad:

Distrito El Porvenir desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en: Urbanización Huerta Bella, Molinera San Francisco, La Rinconada, San Carlos, Pesqueda II, Perfiles Mecánicos EIRL.

En Áncash:

En Santa desde las 8:00 a 4:00 p.m.: Coishco, Chimbote (Tamborreal Nuevo y Antiguo, El Castillo, Rinconada, Vinzos, San Juan de Vinzos, Valle El Progreso, Cascajal alto y Bajo, Pedregal, Barbacoa, La Laguna de Vinzos y Pampa de Vinzos).

