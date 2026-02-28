Gobierno oficializa estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días

28/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno oficializó el estado de emergencia en el departamento de Lima y en la provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano el viernes 27 de febrero.

La extensión se dará en un plazo entre 30 días calendario. Ello. luego que autoridades solicitarán retomar este régimen de excepción.

Oficializan estado de emergencia en Lima y Callao

El Ejecutivo declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la provincia Constitucional del Callao como parte de las acciones destinadas a luchar en contra de la inseguridad ciudadana.

La oficialización se publicó el viernes 27 de febrero en el diario oficial El Peruano a través del Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM en donde se declara que en Lima Metropolitana y en la provincia del Callao se implementará la medida por un plazo de 30 días.

De acuerdo a la disposición, la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú recomendó que se declare esta medida de acuerdo a un oficio presentado el pasado 25 de febrero.

Medidas del estado de emergencia

Con el fin de enfrentar el "grave incremento de la violencia y la criminalidad" se ordena que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Con ello, se determinarán las zonas de intervención en base de inteligencia y otros instrumentos.

Además, se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. Por su parte, se establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de la PNP y las Fuerzas Armadas.

En la medida se establece que dentro de las 24 horas de entrada en vigencia se da la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y de los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

El CCO tendrá como función liderar las acciones integradas para mantener el orden interno y reducir los índices de criminalidad. Además, los funcionarios que forman parte de este "están obligados a guardar reserva sobre la información".

Entre otras medidas se establecen:

Control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas

Fuerzas Integradas y Control territorial

Respuesta rápida de la justicia

Acciones para enfrentar los mercados ilegales vinculados a la criminalidad

Reconocimiento e incentivo

Recompensas

El Gobierno de José Balcázar dispuso declarar el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días en la cual se establecen medidas para los ciudadanos y control interno por parte de la PNP y Fuerzas Armadas.