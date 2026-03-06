Confirman la nueva sede para la Feria Internacional del Libro Lima 2026

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cámara Peruana del Libro anunció este viernes un cambio significativo en la organización de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL). El evento dejará su tradicional sede en el Parque de los Próceres de Jesús María para instalarse en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco.

La feria abrirá sus puertas del 22 de julio al 6 de agosto de 2026, con el objetivo de ofrecer una experiencia más amplia y cómoda para los visitantes.

Razones de la mudanza

La organización explicó que el traslado responde a la creciente demanda de actividades culturales y a la necesidad de optimizar la logística. El nuevo recinto permitirá un mejor flujo de asistentes y mayor comodidad para los más de 200 stands que exhibirán novedades de librerías y editoriales nacionales e internacionales.

55132406018_03a1d6ae35_k-750x430

Invitado de honor: Ecuador

En esta edición, el país invitado será Ecuador, que llegará con una delegación de autores y propuestas editoriales destinadas a fortalecer el diálogo literario regional. El programa cultural incluirá más de 700 actividades, entre presentaciones de libros, talleres, conferencias y espectáculos artísticos para todas las edades.

El traslado al Jockey Plaza representa un retorno a una sede que ya albergó la feria entre 2005 y 2009, antes de su permanencia de 15 años en Jesús María. A diferencia de la edición anterior, la feria tendrá una duración ligeramente menor, iniciando cuatro días después de lo acostumbrado, pero manteniendo su cierre coincidente con las celebraciones por Fiestas Patrias.

FIL Lima 2026 está programada del 22 de julio al 6 de agosto.

Una gran trayectoria cultural

Desde su primera edición en 1995 en el Museo de la Nación, la FIL Lima se ha consolidado como el evento literario más importante del país, que reúne tanto a amantes de los libros como a aquellos que empiezan a aventurarse en este mundo cultural.

Por sus escenarios han pasado figuras como Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Jaime Bayly (edición 2025) y Carmen Ollé, reafirmando su papel como epicentro cultural del calendario peruano y un punto de encuentro tanto entre lectores como escritores.

La mudanza de la FIL Lima al Centro de Exposiciones Jockey marca una nueva etapa en la historia de la feria. Con Ecuador como invitado de honor y un programa cultural de más de 700 actividades, el evento busca consolidarse como un espacio de encuentro literario regional y ofrecer una experiencia renovada al público peruano.