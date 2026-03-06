Sismo HOY 6 de marzo en Perú: Epicentro, magnitud y hora de este último temblor

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sismos en el Perú no paran. La tarde de este viernes 6 de marzo se registró un nuevo movimiento telúrico de considerable magnitud reportado por el Centro Sismológico Nacional (Censis). Conoce aquí todos los detalles de este reciente sismo.

Sismo de 3.9 en Arequipa

Este 6 de marzo un nuevo movimiento telúrico ha sido registrado en el Perú. Según el reporte sísmico del Censis el temblor de magnitud 3.9 ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde de este viernes.

El temblor ocurrió a 40 kilómetros al suroeste del distrito de Lomas, ciudad de Caravelí en el departamento de Arequipa. Siguiendo el reporte sísmico de la entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP) contó con una profundidad de 19 kilómetros, latitud de -15.81, longitud de -75.13 y una intensidad de II Lomas.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0120

Fecha y Hora Local: 06/03/2026 15:00:35

Magnitud: 3.9

Profundidad: 19km

Latitud: -15.81

Longitud: -75.13

Intensidad: II Lomas

Referencia: 40 km al SO de Lomas, Caravelí - Arequipahttps://t.co/12eOyeKo6v — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 6, 2026

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta tarde. En ella precisó que el epicentro ocurrió en el mar peruano.

Siguiendo el boletín informativo sísmico nacional del COEN se clasifica el rango de magnitud en la categoría <4.5, contando con la etiqueta verde por ser de magnitud 3.9.

Reporte del COEN-Indeci

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

Empaca tu mochila de emergencia

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

La tarde de este viernes 6 de marzo se registró un sismo de magnitud 3.9 en Arequipa alrededor de las 3 de la tarde. Ante ello, se recomienda mantener la calma más adoptar medidas de prevención.