Terror por leche infantil: 13 bebés hospitalizados y uno en UCI tras consumir fórmula contaminada de conocida marca

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tranquilidad de varias familias se vio interrumpida por una noticia que ha generado preocupación y angustia. Un total de trece bebés fueron hospitalizados tras presentar complicaciones de salud luego de consumir una marca de leche infantil. Uno de los menores permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo estricta vigilancia médica.

Los primeros reportes del Ministerio de Sanidad indican que los pequeños comenzaron a presentar síntomas como vómitos, fiebre y malestar general poco después de ingerir el producto. Ante la gravedad de los cuadros clínicos, los padres acudieron de inmediato a centros de salud, donde los médicos decidieron internarlos para evaluación más profunda.

Las autoridades sanitarias activaron una alerta preventiva y ordenaron el retiro inmediato del lote sospechoso mientras se realizan los análisis correspondientes. La prioridad, señalaron, es evitar nuevos casos y determinar si existe contaminación o algún defecto en el proceso de producción.

Investigación en marcha y retiro preventivo

Según los reportes de los servicios de salud, los menores afectados habrían consumido leche de fórmula perteneciente a un lote específico. Por ello, las autoridades sanitarias ordenaron el retiro preventivo del producto mientras se realizan los análisis correspondientes para determinar si existe contaminación.

Las investigaciones buscan establecer si se trata de una falla en la cadena de producción, almacenamiento o distribución. Como parte del protocolo, se recomendó a los padres suspender de inmediato el uso del lote involucrado y acudir a un centro médico ante cualquier síntoma inusual en sus hijos.

Nestlé, por su parte, inició una revisión interna retirando un lote de la marca Nidina 1 por la presencia de esta toxica y colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, los establecimientos comerciales comenzaron a retirar el producto de sus estantes como medida preventiva.

Nidina 1 - Nestlé

El caso ocurrió en España

Horas después de conocerse los primeros reportes, se confirmó que los hechos se registraron en España, donde el sistema sanitario activó sus mecanismos de vigilancia epidemiológica. Las autoridades de ese país trabajan para identificar el origen exacto del problema y evitar nuevos casos.

El Ministerio de Sanidad indicó que el seguimiento médico continúa y que el estado de los bebés hospitalizados evoluciona de manera estable, salvo el menor que permanece en UCI.

Mientras tanto, la noticia ha generado inquietud entre padres de distintas regiones europeas, quienes exigen mayor control en los productos destinados a recién nacidos. Especialistas recuerdan que, ante cualquier señal de alerta como vómitos persistentes, diarrea o fiebre, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud.