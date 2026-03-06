Oleajes anómalos se registrarán desde hoy, viernes 6 de marzo: Entérate las zonas del litoral bajo alerta

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Para tener en cuenta! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta nivel fuerte en el litoral peruano para el inicio de este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 08-26 de la DHN publicado hace 48 horas, este fenómeno estará presente desde hoy, viernes 6 de marzo, y tendrá vigencia hasta el jueves 12. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que estás por viajar a las playas de las regiones en alerta.

🌊 𝐀𝐕𝐈𝐒𝐎 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐄𝐀𝐉𝐄 | 𝐋𝐈𝐓𝐎𝐑𝐀𝐋 𝐏𝐄𝐑𝐔𝐀𝐍𝐎

🗓️ Del 06 al 12 de marzo de 2026



⚠️ Oleaje del suroeste en el litoral.



🔹 Norte (Tumbes-Salaverry): ligero a moderado desde el 8 de marzo.

🔹 Centro y Sur: ligero a fuerte, con mayor intensidad el 9 de marzo. pic.twitter.com/tyNZCdO13G — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 6, 2026

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo de oleaje ligero será desde la noche del domingo 8 de marzo, incrementando a nivel moderado desde la noche del lunes 9 y disminuyendo a ligero en la tarde del miércoles 11.

Con referente al litoral centro (Al sur de Salaverry hasta Callao), la llegada del oleaje de tipo ligero del suroeste se registrará a partir de la mañana del sábado 7 de marzo, elevándose a moderado desde la tarde del lunes 9 y bajando a ligero por la tarde del miércoles 11 de marzo.

Del mismo modo, al sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el arribo del oleaje ligero se reportará desde la tarde de este viernes 6 de marzo, incrementando a nivel moderado desde la mañana del lunes 9, intensificándose a nivel fuerte en la noche del mismo día, decreciendo a moderado en la tarde del martes 10 y disminuyendo a ligero desde la tarde del miércoles 11 de marzo.

Para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la presencia de oleaje ligero del suroeste será también desde la tarde del viernes 6, incrementando a moderado desde la mañana del lunes 9, aumentando a fuerte en la noche del mismo día, bajando nuevamente a moderado en la tarde del martes 10 y disminuyendo a ligero desde la tarde del miércoles 11.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 08 - 26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.