Crisis de GNV: Gobierno asumirá pago mínimo mensual de la deuda por conversión vehicular

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú atraviesa por una grave crisis energética a raíz de la fuga y deflagración ocurridas en Cusco en uno de los gaseoductos que transporta el gas de Camisea. Por ello, este viernes 6 de marzo la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció una serie de medidas para mitigar el impacto de este incidente ocurrido el pasado domingo 1.

Asumirán pago de la deuda por conversión vehicular

La premier, junto a otros ministros relacionados a este crisis, brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer estas sorpresivas indicaciones. En primer lugar, la economista dejó en claro que el Ejecutivo emitirá decretos de urgencia para liberar reservas de combustibles y así atender consumo interno de este combustible.

La idea es garantizar que el recurso natural pueda ser utilizado en rubros vitales como salud, industrias alimentarias, servicios básicos, telecomunicaciones, transporte, logística, seguridad, orden interno y la continuidad de las elecciones generales.

Seguidamente y dada la falta de GNV, Denise Miralles aseguró que el gobierno asumirá, durante el tiempo que dure esta contingencia, el pago mínimo mensual de todos los vehículos convertidos a gas natural. Además, se otorgará una compensación a los taxistas que no pueden trabajar en los últimos días ante la escasez del recurso.

"Vamos a implementar una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural. El estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de la contingencia. Este costo va ser asumido por el fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos", indicó.

Clases remotas y teletrabajo en el sector público

En otro aspecto, Miralles dio a conocer que a partir de la próxima semana las clases escolares, superiores y universitarias serán completamente remotas mientras dure la crisis.

A su vez, se dictaminó que el sector público realice teletrabajo durante los próximos días, mientras que instarán al sector privado para tomar una medida similar. Todo hace indicar que no hay reservas suficientes de gas natural para todo el transporte público a raíz del incidente en Cusco.

"La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia, poniendo en el centro a las familias y a los servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias esenciales", explicó.

En resumen, el gobierno asumirá el pago mínimo mensual de los vehículos que fueron convertidos a GNV ante la crisis energética que se vive por la deflagración en Camisea.