Gremios de transporte urbano advierten "colapso": Piden apoyo al Gobierno antes de convocar nuevo PARO

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gremio de transporte urbano se pronunció respecto a la actual crisis de extorsión, violencia y económica que los está perjudicando día a día. Según precisaron, el sector estaría al borde del colapso, por lo que dieron una última oportunidad al Estado para que ejecuten medidas que garanticen la seguridad ciudadana.

Lamentan falta de apoyo del Estado

A través de un comunicado, las diversas empresas de transporte público no dudaron en expresar su preocupación, una vez más, en torno a la grave situación que atraviesa el servicio; ello debido a que la ola de criminalidad continúa dejando más víctimas. "La creciente violencia contra el sector se ha convertido en una amenaza constante", precisaron.

En tal sentido, recordaron que conductores, cobradores y trabajadores del transporte vienen siendo víctimas de extorsiones, y en muchos casos han perdido la vida producto de dichos ataques armados. Esto perjudica seriamente a las familias que, resultan afectadas emocionalmente.

Al respecto, lamentaron que a pesar de los constantes llamados de atención realizados hacia el Ejecutivo, realizando muchas veces paros, sus pedidos no hayan sido oídos. Esto se ha derivado en que varias empresas ya no continúen laborando en el rubro, debido a que no quieren exponer sus vidas.

¿Qué piden los transportistas?

A esta situación de violencia, se le suma el reciente aumento de costo del combustible, debido a la emergencia en el suministro del gas natural, lo que podría llevar al cierre o una situación económica "delicada".

De tal modo, anunciaron un último llamado hacia el Gobierno Nacional: "antes de llegar a una situación forzada de paro", enfatizaron. En este, piden adoptar un programa extraordinario de apoyo al transporte urbano, el cual debe incluir:

Un subsidio temporal de manera general al transporte público

Líneas especiales de crédito para las empresas del sector - tipo crédito reactiva

Facilidades tributarias y financieras

Un plan efectivo de seguridad que enfrente la extorsión y proteja la vida de los conductores

Cabe mencionar que, ante este planteamiento, solo buscan que el Estado cumpla con el deber de erradicar al violencia, debido a que la continuidad del transporte urbano no puede quedar en el abandono.

"Nuestro objetivo es seguir solicitando al estado cumpla con el deber de erradicar la violencia, asimismo brindar un servicio de transporte continúo y permanente a millones de ciudadanos que lo necesitan. La continuidad del transporte urbano no puede quedar expuesta a la violencia ni al abandono", señalaron.

En conclusión, los gremios de transporte urbano de Lima y Callao reiteraron su disposición a trabajar junto al Estado, para encontrar una solución que pueda beneficiarlos ante las distintas problemáticas que afrontan día a día.