Presidente Balcázar revisó Plan de Seguridad Ciudadana: "Su aprobación se proyecta a la brevedad posible"

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, mantuvo una reunión con altos mandos policiales y demás autoridades, en la cual se revisó las estrategias plasmadas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene la finalidad ponerle fin a la ola de criminalidad. Según precisaron, dicho plan sería aprobado "a la brevedad de lo posible".

Presidente y ministros revisaron estrategias

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú realizó una breve publicación en donde anuncia este esperado encuentro, en donde participaron ministros de diferentes sectores involucrados en el tema de seguridad ciudadana.

En tal sentido, se conoció que se contó con la participación del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; el ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el canciller Hugo de Zela; y la premier Denisse Miralles.

"Con el firme objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado, el presidente José María Balcázar lideró una sesión de coordinación con los titulares de la PCM, MININTER, MTC, Cancillería y el comandante general de la PNP", escribieron su publicación realizada este jueves 26 de febrero.

Priorizarán inteligencia y prevención

Dichas autoridades dieron a conocer al jefe de Estado, Balcázar, cuáles son las medidas que se están implementando en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Al respecto, la página oficial de la Presidencia indicó que la aprobación de dicho plan se proyecta lo más antes posible.

Si bien no brindaron mayor detalle sobre las estrategias que se plantean, precisaron que, a través de dicho "esfuerzo articulado" se estaría priorizando la inteligencia y prevención como "pilares fundamentales para restablecer el orden interno".

¡Unidos contra la delincuencia! 🔴 Con el firme objetivo de combatir la inseguridad y el crimen organizado, el presidente José María Balcázar lideró una sesión de coordinación con los titulares de la PCM, MININTER, MTC, Cancillería y el comandante general de la PNP.



El encuentro... — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 26, 2026

Mininter sobre lucha contra inseguridad

Cabe mencionar que, este jueves, el ministro del Interior anunció que los jefes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) saldrán a las calles para reforzar la seguridad ciudadana y participar de manera directa y activa en las operaciones de control territorial,

"Quiero ver a la oficialidad en las calles, nuestro personal policial tiene que tener el ejemplo, la guía. Nuestra población tiene que sentirse segura, donde se ve a un policía se ve a la tranquilidad, se ve a la paz y eso no se gana en el escritorio, se gana en la calle", precisó el ministro del Interior.

En conclusión, se ha anunciado la pronta aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual ha sido revisado este jueves, por el presidente Balcázar, la premier Denisse Miralles y demás ministros de Estado.