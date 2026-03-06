Elecciones 2026: Esto es lo que pasa si no votas y tampoco pagas la multa electoral

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones 2026 se acercan y una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué sucede si una persona decide no votar y además no paga la multa electoral. Aunque no se trata de un delito penal, la sanción sí queda registrada y puede generar problemas al momento de realizar trámites en el país.

En el Perú, el voto es obligatorio para los ciudadanos mayores de edad. Cuando una persona no acude a sufragar el día de las elecciones, el sistema electoral le asigna automáticamente una multa. El monto no es igual para todos, ya que depende del nivel socioeconómico del distrito donde la persona está registrada para votar.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las multas se establecen de acuerdo con la clasificación del distrito. En zonas consideradas de pobreza extrema la sanción es menor, mientras que en distritos no catalogados como pobres la cifra es más alta.

Actualmente, las multas pueden ser de por pobreza extrema S/27.50, pobreza no extrema S/55 o no pobreza S/110, dependiendo de esa clasificación. La sanción se registra en el sistema electoral junto al número de DNI del ciudadano.

"El voto es obligatorio y quienes no voten deben pagar una multa, de acuerdo con la normativa electoral vigente", señala el JNE.

Qué pasa si no pagas la multa electoral

Muchas personas creen que si no pagan la multa no ocurre nada, Sin embargo, la sanción queda pendiente en el sistema electoral hasta que sea cancelada.

Tener una multa electoral sin pagar no significa que la persona vaya a la cárcel, pero sí puede generar inconvenientes administrativos. Por ejemplo, algunos trámites ante instituciones públicas pueden verse limitados hasta que la deuda sea regularizada..

Entre los procesos que pueden verse afectados se encuentran ciertos trámites notariales o gestiones ante entidades del Estado que requieren verificar la situación electoral del ciudadano.

Además, la multa no desaparece automáticamente. Permanece registrada hasta que el ciudadano la pague o realice el trámite correspondiente para justificar su ausencia.

El caso de los miembros de mesa

La situación puede ser más complicada si una persona fue elegida como miembro de mesa y no asistió a cumplir esa función el día de las elecciones.

En ese caso, la sanción económica es mucho mayor. La multa por no cumplir con el rol de miembro de mesa llega a S/275, una cifra considerablemente superior a la sanción por no votar.

Incluso es posible que ambas multas se acumulen si una persona no vota y tampoco con su obligación como miembro de mesa.

Por ese motivo, las autoridades electorales revisar con anticipación la situación electoral de cada ciudadano antes del proceso de votación.