Crisis por GNV: ATU exige a grifos priorizar los buses de transporte público en el suministro en Lima

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el sexto día de la declaratoria de emergencia del gas, la escasez de GNV sigue agravando la crisis y la desesperación. Ante ello, la ATU exhortó a los propietarios de todos los grifos de Lima a cumplir con la reciente norma que prioriza el abastecimiento de buses de transporte público.

Buses del corredor morado denuncian incumplimiento de grifos

En la víspera, el Gobierno oficializó la priorización del gas natural en el mercado interno: hogares, negocios que dependan de este recurso y establecimientos de venta al público de GNV, mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-EM.

Esto significa que los grifos que cuenten con el servicio de gas natural vehicular, que abastecen a sistemas integrados de transporte y consumidores directos del transporte público, están en la obligación de suministrarlo.

En ese sentido, David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) señaló que, de incumplir esta norma, las estaciones de servicio serán cerradas.

"Se debe actuar con responsabilidad y cumplir las disposiciónes. Los grifos no deben elevar los precios, no deben vender a quienes no deben ni incumplir con la priorización", afirmó.

Hernández también informó que los buses del corredor morado, que se abastecen en grifos particulares, han reportado inconvenientes durante el suministro de GNV debido a que ciertas estaciones incumplen la priorización decretada recientemente.

La situación fue comunicada a la Dirección General de Hidrocarburos para que tome cartas en el asunto, señaló el Ejecutivo.

"Aquellos grifos identificados como que están incumpliendo la priorización, se están cerrando. Quienes no están cumpliendo con la norma, son denunciados ante Fiscalización", dijo Hernández a Panamericana.

El titular de la ATU descartó que el Metropolitano u otros corredores hayan tenido el mismo problema, pues cuentan con abastecedores internos de GNV.

Anuncian teletrabajo y clases remotas por crisis del gas

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció este viernes 6 de marzo medidas adicionales en Lima y Callao para garantizar servicio de gas para más de 2 millones de hogares y la continuidad de otros servicios esenciales.

Entre las medidas, se encuentran disponer del teletrabajo en el sector público en durante el periodo de contingencia. Además, se anunció clases en modalidad remota en todos los niveles educativos por una semana.

