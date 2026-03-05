Retiran más de 36 millones de kilos de arroz producido por CONOCIDA marca por posible presencia de vidrio

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Millones de productos retirados

Una alerta sanitaria ha generado preocupación luego de que se ordenara retirar del mercado más de 36 millones de kilos de alimentos con arroz debido a un posible riesgo de contaminación con fragmentos de vidrio.

La medida fue tomada tras detectarse que algunos productos congelados, que incluyen arroz frito y otros platos listos para preparar, podrían contener pequeñas partículas del material. La decisión se tomó como medida preventiva para evitar posibles daños a los consumidores.

Según informaron autoridades sanitarias, el problema se habría originado en uno de los ingredientes utilizados durante la fabricación, lo que llevó a ampliar el retiro a una gran cantidad de productos que pudieron haber sido elaborados con ese mismo lote.

Aunque el hallazgo no significa que todos los alimentos estén contaminados, las autoridades explicaron que, cuando existe la mínima sospecha de cuerpos extraños en alimentos, lo habitual es retirar todos los lotes relacionados.

Cómo pudo terminar vidrio en los alimentos

Las primeras investigaciones apuntan a que la contaminación podría haberse producido durante el procesamiento de uno de los vegetales utilizados en los productos.

De acuerdo con los informes, el ingrediente que estaría en el origen del problema serían zanahorias procesadas, las cuales habrían sido contaminadas accidentalmente con fragmentos de vidrio durante su manipulación o transporte.

Este tipo de incidentes es poco común, pero puede ocurrir en la industria alimentaria si se rompe algún recipiente, cubierta o equipo de vidrio dentro de una planta de producción.

Por esa razón, los controles sanitarios suelen ser muy estrictos. Las fábricas utilizan sistemas como detectores de rayos X, filtros y revisiones de calidad para identificar cualquier objeto extraño antes de que los alimentos lleguen al consumidor.

Sin embargo, cuando existe la sospecha de contaminación física, el procedimiento estándar es retirar de inmediato los productos del mercado mientras se realiza una investigación más profunda.

Las autoridades también recomendaron a los consumidores que, si tienen alguno de los productos incluidos en la alerta, eviten consumirlos y los devuelvan al lugar donde fueron comprados.

Dónde se detectó la alerta

El retiro fue anunciado por la empresa Ajinomoto Foods North América, que informó del problema tras revisar su cadena de producción.

La alerta fue supervisada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), organismo encargado de vigilar la seguridad alimentaria en ese país.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas, pero la medida se adoptó para evitar cualquier riesgo para la salud pública.