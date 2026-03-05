Paro de transportistas del 5 de marzo: Conoce cómo se desarrolla la medida

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Debido a la ola de criminalidad, extorsión y sicariato que ha dejado diversas víctimas en los primeros meses de este 2026 y sumado al desabastecimiento de GNV, transportistas anunciaron medidas para este 5 de marzo.

¿Hay paro de transportes?

Para este jueves 5 de marzo la Asociación Urbana de Transporte del Perú (ATSUPER), que representa a más de 100 empresas formales convocó a la medida de fuerza, una paralización del servicio y una marcha. La acción cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani).

Por su parte, el el representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, informó que los gremios del sector realizarán una protesta este mismo jueves 5 de marzo, debido a la crisis de GNV.

Al respecto, un equipo de Exitosa asistió hasta un punto sumamente importante para el transporte, el puente Atocongo, en Surco, en donde se registró que los buses circulan con normalidad en la zona.

Sin embargo, hay que señalar que la movilización y falta de unidades de transporte se podría registrar en el transcurso del día, debido a que la marcha será en horas de la tarde.

¿Qué se sabe de las movilizaciones?

La convocatoria por el sector de transporte masivo, se denomina la marcha 'Hombre Máquina', que demanda la implementación de la ley contra extorsiones para el sector transportes, que establecía medidas preventivas y de implementación contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

"Estamos organizando, nuestro gremio ARSUPER, una marcha de protesta ante tanta mentira que nos viene dando el Gobierno desde septiembre del 2024, con la primera promesa de 24 mil cámaras para prevención de atentados producto de la extorsión y el crimen organizado", dijo a nuestro medio, este miércoles 3 de marzo.

En tal sentido, el vocero de ATSUPER explicó que, antes de tomar esta radical medida, el gremio presentó un escrito en donde solicitaban una reunión urgente con el presidente de la República, José María Balcázar; sin embargo, este no ha sido respondido. "No tenemos una comunicación ni siquiera de la premier Denise Miralles", precisó.

Durante entrevista con Exitosa Perú, Martel brindó detalles sobre esta medida tomada luego de entablar una reunión junto a la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), representada por Walter Carrera y el Sindicato del Servicio de Taxi de Lima y Callao (SIGTAP).

"El día de mañana (jueves) a las 3 de la tarde estamos convocando a todos nuestros amigos taxistas a que se den un tiempito para poder llegar a conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones (Aldo Prieto)", dijo a nuestro medio, este miércoles 4 de marzo.

Es en ese sentido que hasta el momento no se registra falta de unidades de tránsito para la movilización de la ciudadanía ante una paralización de transportes y marcha convocada por trabajadores de empresas de circulación masiva y taxistas, por la criminalidad y el desabastecimiento de GNV.