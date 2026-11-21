21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente entre un camión de carga pesada y un tren generó congestión vehicular durante más de tres horas en el Callao, luego de que la unidad impactara contra la locomotora en una zona ferroviaria. El incidente ocasionó complicaciones para los conductores que transitaban por el sector del primer puerto, aunque el tránsito ya fue restablecido.

Camión impactó contra tren en zona ferroviaria

El hecho se registró durante la mañana de este sábado 21 de noviembre en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el pasaje El Sol, donde la colisión provocó la paralización del tránsito vehicular. La emergencia obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar sus recorridos, generando congestión en calles y avenidas aledañas.

Como parte de las vías afectadas por el incremento de vehículos estuvo la avenida Argentina, donde vecinos manifestaron su preocupación por las complicaciones que ocasionó el accidente y el desplazamiento de unidades hacia otros sectores para evitar la zona bloqueada.

Tras varias horas de inconvenientes, el tránsito fue restablecido en el punto de la colisión. Asimismo, el camión involucrado fue retirado de la zona ferroviaria, permitiendo recuperar la circulación vehicular en la intersección afectada.

Callao registrará oleajes anómalos hasta este domingo

Por otro lado, el Callao también permanece bajo alerta debido a la presencia de oleajes anómalos. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú advirtió que este fenómeno se prolongará hasta el domingo 22 de noviembre, por lo que se han adoptado medidas preventivas en zonas cercanas al litoral.

En la plaza Grau del Callao se dispuso el acceso restringido, con una prohibición parcial del tránsito peatonal. El lugar fue cercado con vallas como medida de seguridad ante el fuerte golpe de las olas contra el malecón y la salida del mar.

Además, se suspendieron los paseos en embarcaciones pequeñas debido a las condiciones marítimas. Según el pronóstico, las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual, llegando aproximadamente a un metro y medio en algunos sectores del litoral peruano. Las autoridades exhortan a la población a respetar las restricciones y evitar acercarse a las zonas expuestas al oleaje para prevenir accidentes.

Finalmente, el accidente generó preocupación entre los vecinos y evidenció las complicaciones que puede ocasionar una colisión en una zona ferroviaria de alto tránsito. Aunque la circulación ya fue restablecida y el camión retirado, los conductores tuvieron que soportar más de tres horas de congestión vehicular en el Callao.