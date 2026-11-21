21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable hecho se registró en el sector El Capulí, en Huamachuco, región La Libertad, donde un hombre identificado como Rosario Bailón Anticona perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo mientras descansaba en el interior de su vivienda. La tragedia generó conmoción entre los pobladores de la zona y dejó a una familia sumida en el dolor.

Hombre fallece al ser impactado por un rayo

Según información preliminar, el ciudadano se encontraba recostado en su cama y utilizando su celular cuando una descarga eléctrica habría ingresado a su vivienda y lo alcanzó directamente en su habitación. El inesperado fenómeno ocurrió en medio de las fuertes tormentas eléctricas que se registran en esta zona andina de la región.

Asimismo, su esposa también habría resultado afectada por la descarga eléctrica, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital Leoncio Prado de Huamachuco. En dicho establecimiento recibió atención médica y quedó bajo evaluación de los especialistas, quienes debían determinar su estado de salud.

Tras conocerse la emergencia, personal de Serenazgo llegó hasta el inmueble para auxiliar a las víctimas. Sin embargo, cuando los agentes intentaron brindar atención a Rosario Bailón Anticona, este ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La repentina muerte del ciudadano ha causado profunda tristeza entre sus familiares y vecinos, especialmente porque el hecho ocurrió cuando se encontraba descansando dentro de su propio hogar. Además, la tragedia deja a sus hijos en la orfandad y a su esposa enfrentando la pérdida de su pareja, mientras continúa recibiendo atención médica.

Tormentas eléctricas generan preocupación en Huamachuco

Este lamentable episodio vuelve a poner en alerta a los habitantes de las zonas andinas de La Libertad ante las fuertes tormentas eléctricas que se vienen registrando en la región. Las descargas atmosféricas representan un peligro para la población, incluso cuando las personas permanecen dentro de sus viviendas.

Por ello, el caso ha generado preocupación entre los pobladores de Huamachuco, quienes temen que se produzcan nuevos incidentes similares durante las precipitaciones y tormentas que afectan al sector.

La muerte del ciudadano Rosario Bailón Anticona deja una profunda preocupación en la comunidad y recuerda la importancia de adoptar medidas de prevención frente a los fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Finalmente, el hecho viene generando tomar medidas por parte de los vecinos de la zona, tras la tragedia en La Libertad por el hombre que falleció tras ser alcanzado por un rayo en su casa mientras descansaba.