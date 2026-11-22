22/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón celebró sus 25 años con una fiesta en su casa, pero una inesperada publicación de Renato Rossini Jr. terminó robándose la atención en redes sociales. El joven sorprendió al dedicarle un mensaje en el que dejó entrever sus intenciones de dar un importante paso en su relación: convertirse en padre de un hijo de la influencer.

¿Renato y Samahara tendrán un hijo?

La peculiar propuesta se conoció el pasado 20 de noviembre, cuando Renato utilizó su cuenta de TikTok para expresar públicamente sus deseos de formar una familia con Samahara. De esta manera, el chico reality dejó en evidencia que estaría dispuesto a asumir un compromiso mayor con ella, incluyendo a los tres pequeños que ya tiene la influencer.

"Samahara, te amo, quiero ser el padre de tu próximo hijo", dice la publicación que generó revuelo entre los seguidores de la pareja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el joven decidió eliminar la publicación poco después de compartirla. Esta decisión generó diversas interrogantes entre los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre los verdaderos motivos detrás de su repentina propuesta y si realmente estaría buscando formalizar su vínculo sentimental.

Renato Rossini quiere tener un hijo con Samahara

La situación también despertó comentarios porque, hasta hace poco, Renato había asegurado que no estaba enamorado de Samahara. Incluso, su padre, Renato Rossini, llegó a exponer un audio que respaldaba esa versión. Por su parte, la influencer había preferido tomar distancia de cualquier etiqueta sentimental, señalando que ambos todavía estaban conociéndose.

Otro detalle que alimentó las especulaciones fue la difusión del mensaje por parte de Instarándula. Algunos usuarios incluso consideraron que Samahara podría haber estado detrás de la publicación, pues recientemente reconoció que administra las redes sociales de su pareja y le sugiere contenido para mejorar sus interacciones.

Samahara confesó que no tendrá mas hijos

Hace unas semanas, Samahara Lobatón volvió a captar la atención tras revelar una decisión que marcó un antes y un después en su vida personal. A sus 24 años, la influencer contó que optó por someterse a una ligadura de trompas luego de convertirse en madre de tres hijos, dejando en claro que no tiene planes de ampliar nuevamente su familia, ni siquiera si vuelve a tener otra pareja formal.

"Yo ya me ligué. Con Asael me ligué", dijo la influencer cuando Magaly le preguntó si consideraba tener otro hijo más adelante.

La influencer señaló que sus hijas Xianna (5), Ainara (1) y Asael son el centro de su vida y que todas sus decisiones giran en torno a su bienestar. Incluso afirmó que cualquier persona que forme parte de su entorno deberá comprender que sus hijos siempre ocuparán el primer lugar, ya que representan su principal prioridad.