21/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo orientado a establecer disposiciones para fortalecer y modernizar la gestión y organización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el propósito de optimizar sus competencias, funciones y capacidades institucionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Legislativo 1747, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Nuevo modelo organizacional y ejes principales de la reforma

La norma establece un nuevo modelo organizacional para el INPE con el objetivo de optimizar el ejercicio de sus competencias y funciones tanto en los ámbitos de internamiento como en el régimen de medio abierto en todo el sistema penitenciario nacional.

Asimismo, el dispositivo legal está orientado a fortalecer la seguridad y la inteligencia penitenciaria, además de implementar mecanismos dirigidos a prevenir y combatir los actos de corrupción dentro de la estructura administrativa y operativa de la institución.

De acuerdo con lo precisado en la víspera por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre las principales disposiciones contempladas destacan el reforzamiento de la seguridad e inteligencia penitenciaria y la creación de una nueva estructura para una gestión más eficiente.

De igual forma, el paquete normativo incorpora lineamientos destinados a garantizar un mayor control y disciplina institucional, así como el fortalecimiento de las acciones y programas vinculados a la reinserción social de la población penitenciaria.

Gestión orientada a resultados y autoridades firmantes

Con la entrada en vigencia de estas disposiciones, el Ejecutivo busca asegurar una administración penitenciaria eficiente, articulada y orientada a resultados que permita responder de manera más efectiva a las demandas operativas de los establecimientos penales.

La reorganización planteada abarca la mejora de las capacidades internas de la entidad para supervisar de forma integral tanto a los internos recluidos en penales como a quienes cumplan medidas en establecimientos de medio abierto.

El Decreto Legislativo 1747 lleva la firma de Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República y encargado del despacho de la Presidencia de la República, quien suscribió la norma en el marco de las facultades legislativas vigentes.

En documento oficial también cuenta con las rúbricas de Rafael Belaúnde, ministro de Defensa y encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de Ernesto Álvarez, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, el INPE contará con un marco normativo actualizado que redefinirá su estructura organizacional y fortalecerá sus mecanismos de control, seguridad e inteligencia penitenciaria para optimizar su funcionamiento institucional.