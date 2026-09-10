Alza del petróleo internacional afectará al Perú por importación de combustibles, según experto

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio internacional del petróleo, que ha superado los 100 dólares por barril, genera efectos en el mercado peruano de combustibles. En entrevista con Exitosa, el experto en hidrocarburos Erick García explicó que el país se ve afectado porque importa combustibles y planteó mejorar la información disponible para los consumidores.

Alza internacional se traslada a los grifos

García explicó que las noticias relacionadas con conflictos internacionales o restricciones en zonas estratégicas pueden generar movimientos inmediatos en los precios locales de los combustibles. Según el especialista, estos cambios llegan rápidamente al mercado y terminan reflejándose en los precios que pagan los usuarios en los grifos.

"Sí o sí nos va a afectar porque nosotros importamos [combustible]", indicó.

El experto señaló que ante determinadas noticias internacionales el mercado incrementa los precios de manera automática, mientras que la reducción posterior no necesariamente ocurre con la misma rapidez. García también cuestionó que el aumento pueda aplicarse incluso sobre existencias que ya estaban almacenadas previamente en los establecimientos.

"Sube el precio internacional y vemos que los grifos suben inmediatamente, y no necesariamente es el stock nuevo, sino el stock que tenían, y luego ya no vuelve a bajar nunca más" añadió.

De acuerdo con García, esta situación hace necesario contar con información clara sobre el comportamiento de los precios y las condiciones del combustible que llega al consumidor. Su planteamiento apunta a que los usuarios puedan conocer qué ocurre con los productos comercializados y sus costos.

García plantea mayor transparencia en precios

El especialista sostuvo que una alternativa es implementar mecanismos de transparencia para los combustibles, tanto en los grifos como en las plantas de suministro. La propuesta contempla información relacionada con precios, existencias y aditivos, además de verificar si los valores publicados en las herramientas disponibles son respetados por los establecimientos.

"Lo que se tiene que hacer (...) es hacer unos mecanismos de transparencia en tanto de combustibles en grifos, en plantas, el tema de precios, el tema de aditivos", añadió.

García agregó que el objetivo es que el usuario sepa realmente qué está pasando con el combustible que compra. En ese sentido, mencionó aspectos como conocer si existe producto disponible, si corresponde a un stock anterior y si contiene aditivos, además de verificar el precio informado mediante el aplicativo Facilito.

La propuesta del experto en hidrocarburos se plantea mientras el precio internacional del petróleo supera los 100 dólares por barril y el mercado peruano enfrenta el efecto de su dependencia de combustibles importados. Para García, contar con mecanismos de transparencia permitiría que los usuarios tengan mayor información sobre los precios en los grifos y plantas.