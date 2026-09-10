Fenómeno El Niño: alerta de la NOAA prevé un 75% de probabilidad de un episodio histórico

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El actual fenómeno El Niño tiene un 75% de probabilidades de llegar a una intensidad "histórica", anunció la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos. La agencia meteorológica detalló que sus sistemas de medición y modelado indican una intensificación constante del evento climático en el Pacífico ecuatorial, proyectando que alcanzará su punto de mayor severidad hacia el último trimestre del presente año.

Proyección de impacto global y ciclo de calentamiento

Las estimaciones de los especialistas señalan que la anomalía térmica en la superficie del océano mantendrá una trayectoria ascendente durante los próximos meses. El incremento de la temperatura del mar altera la circulación atmosférica regular, desencadenando variaciones drásticas en la presión, la humedad y el régimen de lluvias en diversas regiones del planeta.

Este comportamiento recurrente genera impactos diferenciados según la ubicación geográfica de los países afectados. Mientras que zonas del Pacífico sur y Sudamérica enfrentan un aumento significativo en las precipitaciones, otras áreas del globo experimentan prolongados periodos de sequía que comprometen la producción agrícola y el abastecimiento hídrico.

El fenómeno actual se desarrolla en un contexto global marcado por el calentamiento de los océanos, lo que potencia la magnitud de los eventos climáticos. La aceleración del proceso sugiere un periodo prolongado de alteraciones meteorológicas severas que se extenderán durante los primeros meses del siguiente año.

Riesgos climáticos y consecuencias a largo plazo

Las consecuencias de este episodio amenazan con intensificar los desastres naturales en puntos vulnerables de la Amazonía, Centroamérica y el este de África. El incremento en la intensidad de las precipitaciones eleva el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que las temperaturas extremas favorecen la propagación de incendios forestales.

Adicionalmente, el calor acumulado en las aguas oceánicas se liberará gradualmente hacia la atmósfera durante las etapas posteriores al evento principal. Esta transferencia de energía impulsará un alza generalizada en las temperaturas globales, prolongando los efectos del fenómeno más allá de su fase de mayor actividad.

Los análisis técnicos advierten que la combinación entre la variabilidad climática natural y el calentamiento provocado por actividades humanas multiplicará la frecuencia de episodios meteorológicos extremos. Las autoridades internacionales mantienen un monitoreo permanente ante el impacto potencial en la infraestructura y la seguridad alimentaria.

En ese sentido, el Fenómeno El Niño representa una amenaza de gran escala para la estabilidad ambiental y económica global, exigiendo la adopción inmediata de medidas de prevención y mitigación frente a las proyecciones de la NOAA.