Marco Rubio destaca alianza con el Perú: "La prosperidad para nuestras naciones y nuestro hemisferio"

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este jueves la relación con Perú tras reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. El encuentro abordó seguridad, lucha contra el crimen organizado, comercio y cooperación bilateral, mientras Lima confirmó su incorporación al Escudo de las Américas.

Pronunciamiento en redes

Tras la reunión, Rubio se pronunció en redes sociales y resaltó el trabajo conjunto entre ambos países. El funcionario estadounidense vinculó la relación bilateral con objetivos compartidos para el hemisferio, en un mensaje difundido luego de su encuentro con Fujimori durante su visita oficial a Lima.

"Juntos, Estados Unidos y Perú buscarán la paz, la seguridad y la prosperidad para nuestras naciones y nuestro hemisferio", publicó.

El pronunciamiento se produjo después de que Perú confirmara su incorporación al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. La decisión fue comunicada por Fujimori tras su conversación con Rubio y forma parte de la nueva agenda bilateral. Ambos gobiernos abordaron principalmente la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana.

Durante la reunión, la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional ocuparon un lugar central. Fujimori informó que Perú integrará el mecanismo regional y señaló que esta participación permitirá acelerar el intercambio de información para enfrentar a las organizaciones criminales que operan entre distintos países.

Together, the United States and Peru will pursue peace, security, and prosperity for our nations and our Hemisphere. pic.twitter.com/thj9mkeIlF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 10, 2026

La presidenta también destacó la experiencia peruana en la lucha contra el terrorismo y la cooperación existente con agencias estadounidenses. Fujimori afirmó que Perú necesita unir esfuerzos con otros países para enfrentar la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana, asuntos incluidos en el encuentro.

Seguridad, comercio y relación bilateral

La agenda también incluyó defensa, inversiones, comercio bilateral y cooperación ante el fenómeno de El Niño. Estos asuntos fueron considerados dentro de las conversaciones entre Rubio y Fujimori, en una visita que busca ampliar los mecanismos de coordinación entre Washington y Lima durante la nueva etapa gubernamental peruana.

El encuentro ocurre además mientras Perú mantiene una relación comercial relevante con China y Estados Unidos. La visita de Rubio incluyó referencias a la influencia china en la región, mientras el Gobierno peruano busca fortalecer sus vínculos económicos y de seguridad con Washington mediante acuerdos y mecanismos de cooperación.

La incorporación al Escudo de las Américas constituye uno de los principales anuncios de la visita. Perú participará en una iniciativa regional contra el crimen organizado transnacional, mientras Estados Unidos plantea reforzar el intercambio de información y las acciones coordinadas entre los países participantes para enfrentar estas amenazas.