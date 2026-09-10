Reniec toma fotos gratis a DNI de niños: conoce AQUÍ la lista oficial de las 350 sedes

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió sus servicios de atención presencial para facilitar la identificación de los menores de edad en todo el país. A través de la implementación del sistema de captura en vivo, la institución pública asume la toma de fotografía de forma gratuita para niños desde los ocho meses de edad, optimizando el proceso de tramitación del documento nacional de identidad en un total de 391 centros de atención distribuidos a nivel nacional.

Sedes habilitadas de la Reniec y trámites disponibles con captura en vivo

El servicio gratuito de toma de fotografía se encuentra operativo en agencias autorizadas a lo largo del territorio nacional. La medida elimina la exigencia previa que obligaba a los padres de familia a presentar fotografías impresas en formato carnet, permitiendo que el personal técnico de la entidad registral realice el registro fotográfico y la captura de las huellas dactilares directamente en las ventanillas de atención.

Los ciudadanos pueden consultar en este ENLACE la relación completa de las 391 oficinas habilitadas antes de acudir a realizar sus gestiones. La disponibilidad de este servicio aplica para diversos procedimientos administrativos, incluyendo la inscripción por primera vez, la renovación por caducidad y la actualización de datos de la imagen del menor.

La verificación de la lista de sedes permite a los usuarios ubicar los centros de atención más cercanos a su domicilio. Esta red de agencias cuenta con el equipamiento tecnológico necesario para garantizar la captura idónea de las imágenes sin costo adicional para los declarantes o tutores legales.

📸 ¡Ahora la foto de los niños la toma Reniec! Desde los 8 meses de edad, la fotografía para el DNI se tomará directamente durante la atención, haciendo el trámite más práctico y sencillo para las familias. 🪪✨



Así, ya no tendrás que realizar gestiones adicionales antes de... pic.twitter.com/1lNf1XKgUC — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 10, 2026

Modalidades de pago y requisitos para la atención presencial

Para iniciar cualquiera de las gestiones del documento de identidad infantil, los tutores legales deben efectuar el pago de la tasa administrativa correspondiente de 16 soles bajo el código 00647. Este monto cubre la tramitación oficial del documento, la actualización de datos y el procesamiento de la fotografía digitalizada dentro de la plataforma del organismo público.

La entidad ha habilitado múltiples canales de pago presenciales y digitales para agilizar la transacción económica previa. Los usuarios pueden abonar el concepto a través de la aplicación Yape generando un ticket virtual, mediante la plataforma Págalo.pe, o en las agencias y agentes autorizados del Banco de la Nación y del Banco de Crédito del Perú.

Al momento de acudir a la cita presencial en la oficina seleccionada, el padre o apoderado debe presentar el comprobante de pago emitido y los documentos de identidad correspondientes. El personal a cargo procederá con la verificación de datos, la toma fotográfica y el registro de las huellas índices del menor para concluir el trámite.

En ese sentido, la Reniec promueve la inclusión identitaria mediante la gratuidad del servicio fotográfico, permitiendo que las familias reduzcan los costos logísticos y los tiempos de espera en la emisión del documento nacional de identidad para menores.