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Espacio y conectividad

Estados Unidos lanza en Lima la iniciativa 'Space Catalyst' e impulsará proyecto de internet satelital en el sur del Perú

La alianza espacial de alcance global se presentó en la capital peruana priorizando un financiamiento de 6,5 millones de dólares para conectar escuelas e instituciones rurales.

Perú será un socio prioritario en exploración del espacio.
Perú será un socio prioritario en exploración del espacio. (Composición Exitosa)

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/09/2026

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El Gobierno de Estados Unidos presentó oficialmente en la capital peruana la iniciativa Asociación para la Catalización Espacial (Space Catalyst Partnership - SCP), el programa insignia del Departamento de Estado diseñado para profundizar la cooperación espacial civil y comercial con los países signatarios de los Acuerdos de Artemis.

La propuesta busca crear oportunidades concretas para que gobiernos, agencias espaciales, sectores industriales e instituciones de investigación accedan al ecosistema espacial norteamericano bajo principios de uso seguro, pacífico y transparente del espacio ultraterrestre.

Conectividad para el sur peruano

Como parte del despliegue inicial de esta alianza global, la Embajada de Estados Unidos en el Perú confirmó que se trabaja junto al Congreso norteamericano en un proyecto de conectividad rural valorado en 6,5 millones de dólares.

Este programa piloto estará destinado a proveer servicios de internet por satélite de alta velocidad a escuelas rurales, centros comunitarios, pequeñas empresas e instituciones públicas situadas prioritariamente en las regiones del sur peruano.

Tres pilares estratégicos para el desarrollo tecnológico

La estrategia global de la SCP operará a través de tres herramientas principales de acción multilateral. En primer lugar, la acción diplomática coordinará entre agencias estadounidenses para ayudar a países socios a acceder a tecnología espacial avanzada y financiamiento, impulsando la llegada de delegaciones comerciales e intercambios científicos.

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En segundo lugar, la asistencia extranjera focalizada destinará recursos directos para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos en sectores clave como agricultura, minería, transporte, energía y comunicaciones. Por último, la participación industrial vinculará a empresas norteamericanas con nuevos clientes en mercados estratégicos.

Iniciativa que refuerza una alianza bilateral

Esta importante iniciativa internacional refuerza los lazos de cooperación tecnológica previamente establecidos entre ambas naciones. Cabe recordar que días atrás, a fines de agosto, la cancillería peruana y la embajada estadounidense formalizaron la creación del Consejo Espacial Bilateral.

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Este organismo fue concebido con el objetivo de articular esfuerzos entre los sectores público, privado y académico para fomentar la ciencia, la educación y la industria aeroespacial en el territorio nacional.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, se destacó que este marco institucional permitirá aplicar tecnologías avanzadas en la gestión de desastres naturales, el monitoreo ambiental y la agricultura. Asimismo, la plataforma busca impulsar activamente la formación de jóvenes profesionales peruanos en carreras científicas y tecnológicas de vanguardia.

Con la puesta en marcha de Space Catalyst, el Perú se consolida como un socio prioritario en la región para la integración de tecnologías satelitales. La combinación de conectividad rural y cooperación científica representa una oportunidad sin precedentes para reducir la brecha digital en comunidades alejadas, impulsando el desarrollo social y fortaleciendo la soberanía tecnológica del país.

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