Áncash: hallan sin vida a turista francés tras desaparecer durante un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una tragedia sacudió el turismo de aventura en la sierra ancashina. El ciudadano francés Pierre Jacky Marc, de 27 años, fue hallado sin vida tras sufrir un accidente mientras practicaba parapente en las inmediaciones del emblemático nevado Alpamayo, ubicado en la provincia de Huaylas, región Áncash.

El deportista había sido reportado como desaparecido desde la tarde del miércoles, desencadenando un intenso operativo de búsqueda y rescate en zonas de alta montaña.

Accidente en las alturas

De acuerdo con los reportes policiales, Marc realizó el descenso en parapente junto a su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años, partiendo desde una altitud aproximada de 6.000 metros sobre el nivel del mar.

El plan trazado contemplaba volar desde el campo alto —situado a 5.350 metros— con dirección al campo base, ubicado a 4.300 metros de altitud. Sin embargo, durante el trayecto, las difíciles condiciones meteorológicas y la densa neblina habrían provocado que el joven deportista realizara una maniobra errónea y se desviara de la ruta establecida.

Intenso operativo nocturno y traslado del cuerpo hacia Caraz

Tras percatarse de la ausencia de su compañero, Thomas Max Michel logró descender por sus propios medios hasta la localidad de Llamacorral para dar el aviso de alerta y solicitar auxilio a las autoridades locales. De inmediato, personal especializado en alta montaña de la Policía Nacional del Perú, junto con equipos de brigadistas de la Asociación Socorro Andino Peruano (SAP), desplegaron las acciones de rastreo cerca de las 19:30 horas.

@agenciaandina 🏔️ Personal policial y rescatistas localizaron el cuerpo sin vida del turista francés Pierre Jacky Marc, de 27 años, quien había desaparecido durante un vuelo en parapente en el nevado Alpamayo, en Áncash. 🚁 Las labores de búsqueda y extracción se realizaron en una zona de alta montaña. El cuerpo fue ubicado a casi 6000 metros sobre el nivel del mar. ⚠️ El coronel PNP Henry Vásquez hizo un llamado a los turistas a extremar las medidas de seguridad al realizar deportes de alta montaña. #Áncash #PNP #AltaMontaña #Seguridad #Alpamayo ♬ sonido original - Agencia Andina

El jefe de Orden Público de la zona, coronel Henry Vásquez, confirmó que los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del ciudadano extranjero a las 22:30 horas del mismo miércoles. Las complicadas labores de extracción se extendieron a lo largo de toda la madrugada debido a la agresiva geografía del terreno.

Finalmente, cerca de las 07:00 horas del jueves 10 de septiembre, los restos de Pierre Jacky Marc arribaron a la ciudad de Caraz, donde las autoridades iniciaron las diligencias de ley y procedieron a comunicar el lamentable deceso a la embajada de Francia y a los familiares de la víctima.

El trágico desenlace evidencia una vez más los riesgos inherentes a los deportes extremos en la Cordillera Blanca, donde las bruscas variaciones del clima representan un desafío constante incluso para deportistas experimentados.

Tras culminar la extracción y entregar el caso a las autoridades competentes, los equipos de rescate dieron por finalizadas las operaciones en el sector Alpamayo-Arhuaycocha, expresando sus condolencias a la comunidad alpina internacional.