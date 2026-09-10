Cusco: investigan a danzantes tras viralizarse video donde hacen beber cerveza a una llama

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de una festividad por la Virgen Natividad, en Cusco, un video difundido en redes sociales mostró a una llama bebiendo cerveza mientras era sujetada por danzantes. Las imágenes causaron cuestionamientos y motivaron que las autoridades municipales busquen identificar a quienes participaron en el hecho dado en la celebración religiosa.

Autoridades buscan identificar a responsables

Este episodio se dio durante la procesión de la Virgen Natividad, en el distrito de Santiago, donde un grupo de danzantes fue captado dando cerveza al auquénido que participaba en la festividad. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales y provocaron diversas reacciones.

La Municipalidad Provincial del Cusco mediante Latina Noticias informó que no tuvo conocimiento del hecho. Sin embargo, el gerente de Seguridad Ciudadana señaló que se solicitarán los registros del centro de monitoreo para revisar lo sucedido e identificar a las personas que aparecen en las imágenes difundidas.

Dicho material será solicitado para ponerlo a disposición del Ministerio Público, debido a que las autoridades evalúan el caso ante la posibilidad de que se configure un presunto acto de maltrato animal. Hasta el momento, no se informó públicamente sobre las personas identificadas o intervenidas en este caso.

La autoridad municipal indicó que no corresponde darle bebidas alcohólicas a los animales y que se evaluarán las acciones legales que correspondan. La investigación busca establecer quiénes participaron en el hecho y determinar las circunstancias exactas en las que la llama había recibido el trago.

Video genera atención durante festividad

Las imágenes muestran a varios danzantes junto al animal durante las actividades de la Virgen Natividad. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente llamó la atención de ciudadanos y organizaciones vinculadas con la protección de animales, quienes solicitaron que las autoridades revisen lo ocurrido.

El caso también ocurre en medio de las tradicionales celebraciones religiosas que reúnen a comparsas y participantes en las calles de Cusco. La presencia de animales forma parte de algunas expresiones festivas, aunque las autoridades deberán determinar si durante este episodio se produjo una conducta que pueda ser considerada maltrato.

Panamericana TV reportó que representantes de organizaciones animalistas consideran que el hecho podría constituir presunto maltrato animal. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado el estado de salud de la llama ni la cantidad de alcohol que habría ingerido durante el episodio registrado.

La información disponible tampoco establece oficialmente la identidad de todos los participantes que aparecen en el video. Por ello, las autoridades buscan revisar las grabaciones de seguridad y otros elementos que permitan determinar quiénes estuvieron involucrados en el hecho ocurrido durante la festividad religiosa.