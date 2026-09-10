ERM 2026: Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 4 de octubre podrán votar en las elecciones

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que todos los ciudadanos peruanos que cumplan 18 años hasta el domingo 4 de octubre de 2026 están plenamente facultados para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

De acuerdo con el organismo electoral, un total de 302.498 jóvenes alcanzarán la mayoría de edad en el tramo previo o durante la misma jornada de votación, por lo que fueron incluidos de manera automática en el padrón electoral elaborado para este proceso democrático.

Jóvenes están dentro del padrón electoral

La institución registral remarcó que la fecha exacta de nacimiento guardada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales es el criterio determinante para fijar la incorporación de un ciudadano a la contienda electoral. Por esta razón, aquellas personas que celebren su mayoría de edad a partir del 5 de octubre en adelante no podrán participar en esta convocatoria.

El padrón electoral definitivo para las ERM 2026 fue cerrado oficialmente el pasado 7 de abril de 2026 y contempla un universo total de 26.314.724 electores hábiles en todo el país.

📌 #NotaDePrensa | Los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el domingo 4 de octubre podrán ejercer su derecho al voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (#ERM2026): https://t.co/D0RpbUNP6E



✅ Un total de 302 498 jóvenes forma parte del padrón electoral de estos... pic.twitter.com/3VSlSrO2Eu — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) September 9, 2026

Más de 2 millones votarán por primera vez en ERM

Dentro de esta estructura democrática, el grupo de votantes primerizos adquiere un peso significativo. Un total de 2.362.091 ciudadanos acudirán a las urnas por primera vez en unos comicios subnacionales, al haber cumplido los 18 años con posterioridad a las ERM 2022.

Este segmento juvenil está integrado por 1.201.675 varones y 1.160.416 mujeres. En el desglose territorial, Lima encabeza la concentración de nuevos electores con 688.579 personas, seguida por Piura con 156.186, La Libertad con 148.188, Cajamarca con 117.434 y Cusco con 103.471 jóvenes habilitados.

Asimismo, las cifras del Reniec revelan que el bloque de electores de 18 a 29 años de edad constituye la fuerza demográfica más numerosa dentro del padrón electoral nacional, acumulando 6.726.770 ciudadanos que representan el 25,56 % del total de votantes.

¿Qué pasa con los DNI amarillos y caducados?

Por otro lado, la entidad aclaró el procedimiento respecto a los jóvenes que aún conservan el Documento Nacional de Identidad (DNI) amarillo de menor de edad. Existen 78.262 ciudadanos mayores de edad que aparecerán en las mesas de sufragio con la fotografía de cuando eran niños, debido a que no renovaron su documento antes del cierre del padrón en abril.

Para garantizar el derecho al sufragio de toda la población juvenil, el Reniec autorizó de manera excepcional la vigencia y el uso del DNI caducado hasta el domingo 4 de octubre.

Esta disposición beneficia también a quienes porten el DNI de menor pero ya posean la mayoría de edad requerida el día de la jornada electoral. De esta forma, las autoridades buscan asegurar que ningún ciudadano habilitado quede excluido de votar en los comicios regionales y municipales por trámites pendientes.