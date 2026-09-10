Nueva York recrea con drones las Torres Gemelas: homenaje a las víctimas del 11 de septiembre tras 25 años del atentado

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En vísperas de conmemorarse el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el cielo del puerto de Nueva York fue escenario de un emotivo y vanguardista tributo visual. Una instalación aérea compuesta por 2.977 drones iluminados se elevó sobre las aguas de Manhattan para dibujar la silueta a escala arquitectónica de las extintas Torres Gemelas.

Cada punto de luz fue programado para representar de forma individual a cada una de las víctimas mortales del ataque terrorista, transformando una trágica cifra colectiva en un recuerdo personalizado cargado de simbolismo.

Un homenaje que alumbró Nueva York

El despliegue comenzó con una constelación de luces en movimiento que trazó una hélice ascendente en el firmamento antes de organizarse ordenadamente en la geometría del World Trade Center.

Esta secuencia espiral rinde tributo directo a la propuesta no construida del equipo THINK para el World Cultural Center, planteada durante el concurso de reconstrucción posterior a los atentados en Ground Zero. De este modo, la obra no solo dibujó el perfil perdido del horizonte neoyorquino, sino que evocó una alternativa arquitectónica que proyectaba grandes estructuras abiertas con espacios culturales y cívicos en altura.

🇺🇸 | Las Torres Gemelas desaparecidas regresaron a Nueva York por unos minutos



Se realizó un espectáculo de luces en la víspera del 25.º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. pic.twitter.com/Xy1FzLlUYe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2026

Trabajo colectivo de memoria y acompañamiento musical

La concepción del espectáculo fue el resultado de un proceso colaborativo en el que intervinieron familiares de las víctimas, sobrevivientes y primeros respondedores del Departamento de Bomberos y de la Policía de Nueva York.

Entre los participantes destacaron figuras representativas como Brenda Berkman, Tim Brown, Jim Smith, Genevieve Siller y Terry Strada, presidenta de la organización 9/11 Families United. Esta involucración colectiva garantizó que la intervención artística reflejara de forma fiel el sentir de la comunidad afectada, evitando restringir la memoria histórica a una única narrativa sobre el trágico suceso.

📹 Nueva York proyecta las Torres Gemelas con drones en el 25º aniverario del 11-S pic.twitter.com/e9uGZhWs9g — EL PAÍS (@el_pais) September 10, 2026

La producción técnica de la obra estuvo a cargo de la firma Sky Elements Drone Shows, bajo la dirección creativa de Addison Mehr y el diseño de Yan Paul Dubbelman, contando además con la asesoría artística del estudio neerlandés Studio Drift y de los reconocidos arquitectos Shigeru Ban y Dean Maltz.

El despliegue además estuvo acompañado por una cuidada banda sonora que incluyó composiciones emblemáticas de Philip Glass, Max Richter y John Adams, destacando la pieza On the Transmigration of Souls, creada por este último en respuesta directa a los atentados.

A 25 años del evento que transformó al mundo contemporáneo, las luces se disolvieron gradualmente en la noche, reafirmando el compromiso permanente de la ciudad con la memoria de sus víctimas y el valor de la resiliencia comunitaria.