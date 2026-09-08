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Combustibles más limpios

Congreso plantea implementar estándar Euro 6 para combustibles y reducir contaminación vehicular

La propuesta busca establecer una aplicación gradual de combustibles bajo el estándar Euro 6, empezando por Lima y Callao. La iniciativa apunbta a mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones contaminantes.

Congreso plantea implementar estándar Euro 6 para combustibles y reducir contami
Congreso plantea implementar estándar Euro 6 para combustibles y reducir contami (Composición: Exitosa)

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/09/2026

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La senadora Patricia Iturregui planteó que Perú avance hacia la implementación efectiva del estándar Euro 6 para la producción y comercialización de combustibles, en lugar de ampliar el plazo para adecuarse a combustibles con bajo contenido de azufre.

La propuesta fue presentada durante una sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, luego de las exposiciones de representantes de Petroperú y del Ministerio de Energía y Minas.

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Iturregui sostuvo que la contaminación generada por el transporte representa un problema para la salud pública y afirmó que, solo en Lima y Callao, podría ocasionar hasta 10 mil muertes prematuras al año.

Lima y Callao serían prioridad

Como parte de su planteamiento, la legisladora propuso establecer un cronograma gradual y zonificado para la comercialización y utilización de combustibles líquidos que cumplan con el estándar Euro 6.

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La aplicación comenzaría en Lima y Callao y posteriormente se extendería al resto del país. Para sustentar la propuesta, tomó como referencia la implementación de la norma Euro 4, que comenzó en 2016 con la comercialización de combustibles más limpios en ambas jurisdicciones.

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La iniciativa busca que la transición se realice de manera progresiva y considerando las características de cada zona. La calidad de los combustibles estaría vinculada directamente con las tecnologías utilizadas por los vehículos y sus niveles de emisiones.

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Buscan reducir impacto ambiental

Iturregui también planteó diversificar la matriz energética del país para disminuir la dependencia de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Entre las alternativas mencionó impulsar el transporte de carga mediante gas natural licuado.

La senadora consideró que esta política debe desarrollarse de manera multisectorial, articulando los sectores energético, ambiental y de transporte para lograr una reducción efectiva de las emisiones vehiculares.

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Asimismo, destacó que mejorar los combustibles permitiría avanzar en compromisos relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero, además de contribuir con los objetivos ambientales vinculados al proceso de adhesión del Perú a la OCDE.

En ese sentido, la propuesta busca que la discusión sobre los combustibles no se limite a ampliar plazos de adecuación, sino que avance hacia una transición progresiva a estándares más exigentes, con Lima y Callao como punto de partida. 

Temas relacionados Combustibles liquidos comercialización de combustibles Contaminación Euro 6 Reduccion impacto ambiental

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