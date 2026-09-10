Romeo Santos y Prince Royce en Lima: Metropolitano y Corredor Azul extienden horario de servicio

10/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), implementó un plan especial de movilidad con el fin de garantizar el viaje seguro de los fanáticos que acudirán a las presentaciones de Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Nacional. La estrategia contempla la ampliación del horario de atención del Metropolitano y del Corredor Azul este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, facilitando el despliegue del público al término de ambas fechas del show 'Mejor Tarde Que Nunca'.

Operatividad del Metropolitano y distribución de rutas

La estación Estadio Nacional del Metropolitano mantendrá sus puertas abiertas de manera excepcional hasta la medianoche durante ambos días del espectáculo musical. Los buses del sistema troncal realizarán salidas continuas para trasladar al público usuario hacia los terminales Matellini en el sur, Naranjal en el norte y la estación de integración Chimpu Ocllo, garantizando una cobertura integral hacia las zonas extremas de la capital.

Para evitar aglomeraciones e inconvenientes durante el desalojo del recinto, las autoridades dispusieron que la estación Estadio Nacional funcione prioritariamente para el embarque de pasajeros al término del evento. En tanto, las demás estaciones operativas en los tramos norte y sur operarán de forma exclusiva para el desembarque y salida fluida de los ciudadanos hacia sus destinos finales.

Esta medida busca reducir los tiempos de espera en las plataformas y asegurar un flujo continuo de unidades articuladas. La policía de tránsito y el personal de campo de la entidad fiscalizadora monitorearán los accesos para ordenar el abordaje masivo de los asistentes tras la finalización del show.

Servicio del Corredor Azul y transporte autorizado

El Corredor Azul también sumará sus unidades a este plan de movilidad extendiendo su horario habitual de atención hasta las 12:00 a. m . Las unidades de este corredor complementario brindarán cobertura directa hacia importantes arterias viales, conectando el centro de la ciudad con los distritos de Rímac, Lince, San Isidro, Miraflores y Barranco.

Adicionalmente, las inmediaciones del Estadio Nacional mantendrán el recorrido regular de diversas rutas del transporte público formal habilitadas por la entidad supervisora. Para quienes prefieran el transporte individual, se han delimitado paraderos de taxis autorizados en puntos estratégicos y señalizados cercanos al complejo deportivo.

Las autoridades instaron al público a programar sus trayectos con suficiente tiempo de anticipación para evitar demoras en los ingresos al concierto. Asimismo, se recomendó verificar las rutas del servicio nocturno disponible y abstenerse de abordar vehículos informales o utilizar unidades estacionadas en áreas prohibidas de la vía pública.

En ese sentido, el concierto de Romeo Santos y Prince Royce contará con un despliegue integral de transporte masivo que garantizará la movilidad y seguridad de miles de espectadores durante su retorno a casa.