Ancón: Detienen a falso quiropráctico que habría cometido tocamientos indebidos a pacientes

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un operativo desarrollado en el distrito de Ancón, fue intervenido un hombre que se hacía pasar por un quiropráctico y ofrecía tratamientos para "luxaciones de coxis" sin contar con ninguna licencia profesional.

PNP captura a falso quiropráctico

El sujeto identificado como Pablo Bayron Reátegui Suárez fue detenido por efectivos de la Fiscalía de Prevención de la Salud y la Municipalidad del mencionado distrito en conjunto con miembros del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, quien promocionaba quiropráctica ilegal a través de redes sociales.

Tanto en Facebook como en TikTok el falso galeno se presentaba bajo el nombre de 'Bayron Terapeútico' y se especializaba en supuestas "luxaciones de coxis", justamente fue detenido cuando se encontraba atendiendo a una paciente.

Cabe resaltar que, el supuesto profesional de salud realizaba su labor sin contar con licencia o colegiatura requerida por la ley peruana. De acuerdo a las autoridades, Pablo Reátegui captaba clientas mediante las redes sociales ofreciendo sesiones de quiropráctica a costos módicos.

Al allanar el lugar, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron diversos insumos de dudosa procedencia, así como también numerosa cantidad de preservativos, más de 200, y lubricantes.

De igual manera, se encontró material médico y tarjetas en donde se indicaba los supuestos beneficios de lo que realizaba entre ellos: desintoxicación, el incremento de la circulación sanguínea, reducción del dolor y la liberación de contracturas musculares crónicas.

El modus operandi del detenido

Este caso dio un giro de 180 grados, cuando los agentes policiales descubrieron el modus operandi que llevaba a cabo el detenido. Este falso médico realizaba masajes a sus clientes, en su mayoría mujeres, quienes tenían que desvestirse para estos procedimientos.

Por su parte, el decano del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, José Vásquez Herrera, señaló que Reátegui Suárez, al ser intervenido, solo presentó un documento en el que figuraba que era bachiller en Ciencias Biológicas, que no tiene nada que ver con las acciones que realizaba.

Vale indicar que en nuestro país la quiropráctica no es reconocida por el Ministerio de Salud (MINSA) como una profesión sanitaria autónoma, sí exige que quienes la ejerzan cumplan con los rigurosos estándares de titulación y colegiatura.

Es así como un sujeto que ofrecía a través de redes sociales servicios quiroprácticos fue intervenido en el distrito de Rímac y se logró conocer que era un falso galeno debido a que no contaba con la licencia de ley peruana correspondiente.