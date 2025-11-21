RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Lamentable

Familiares de taxista asesinado en Manchay piden justicia: Aseguran que PNP no tipificó robo del vehículo

La hermana de Marco Raúl Taipe Torres señaló que la Policía Nacional no atendió de inmediato la denuncia de la desaparición de su hermano hasta que fue encontrado sin vida.

Familia de taxista asesinado en Manchay exige justicia.

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/11/2025

La madrugada de este último jueves 20 de noviembre, un taxista identificado como Marco Raúl Taipe Torres fue encontrado golpeado, con las manos amarradas y agonizando en una zona oscura de Manchay luego que dos delincuentes se hicieran pasar como falsos pasajeros para robarle su vehículo.

Familia de taxista asesinado exige justicia

Lamentablemente, la víctima no resistió a las heridas perdiendo la vida en el lugar. Ahora, Exitosa llegó hasta San Juan de Lurigancho, donde vivía junto a su esposa y cuatro hijos, para conocer detalles de esta lamentable suceso.

Según indicó la hermana de la víctima, Taipe Torres se percató de que iba a ser asaltado por estos falsos pasajeros por lo que avisó a sus compañeros de trabajo a través de un grupo de WhatsApp. Gracias a esta alerta, sus amigos dieron aviso a sus familiares ya que el hombre de 35 años perdió todo contacto a los minutos de dar aviso.

"Mandó su alarma al grupo de trabajo y de compañeros que parecía que lo querían asaltar. Desde ahí es que los delincuentes se dieron cuenta o algo pasó y ya no contestaba llamadas ni contestaba mensajes", indicó a nuestro medio.

 

Su última ubicación fue en Huachipa

Gracias al aplicativo de mensajería, los compañeros de este taxista asesinado se percataron de que su ubicación indicaba que podría encontrarse en Huachipa ya que fue ahí donde los falsos pasajeros le solicitaron el servicio.

Incluso, un grupo de ellos fueron en su búsqueda, aunque con poco éxito. Recién ahí, contactaron con su padre para asentar la denuncia por desaparición, aunque el robo del vehículo no ha sido incluido en el parte policial.

"Su última ubicación ha sido en Huachipa y por eso sus compañeros fueron a buscarlo y al no encontrarlo fueron a buscar a mi papá para poner la denuncia. En la constancia dice desaparición, pero no tomaron en cuenta el vehículo y fue un problema como que no se hubieran robado el carro", añadió.

Finalmente, la pariente del conductor reveló que son familiares directos de Sheyla Cóndor, la joven que fue trágicamente descuartizada en Comas a manos de un policía. Según la hermana, tuvieron que decir ello para ser atendidos con mayor rapidez por la PNP.

 En resumen, los familiares del taxista asesinado a balazos en Manchay exigen justicia y acción inmediata de la Policía Nacional para dar con los sujetos que acabaron con la vida de Marco Raúl Taipe Torres.

