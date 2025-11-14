Tendencia en TikTok: ¿Por qué el 14 de noviembre se regalan coronas?

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La plataforma TikTok siempre se ha caracterizado por su infinita creatividad. Si bien hoy 14 de noviembre no es una fecha particularmente conmemorativa a nivel mundial, los usuarios han creado una tendencia peculiarmente romántica.

TikTok ha convertido cada 14 de noviembre en una fecha especial para regalar coronas o tiaras a las parejas. La tendencia se ha extendido entre adolescentes y jóvenes que buscan cerrar el año con un gesto simbólico hacia las personas que aman, aunque muchos aún se preguntan qué se celebra realmente ese día y de dónde salió esta moda.

Un día sin relación con el amor

A diferencia de las flores amarillas, asociadas a la primavera en Latinoamérica, o las rosas negras, vinculadas a la intensidad emocional, el 14 de noviembre no tiene un significado romántico.

En México, por ejemplo esta fecha corresponde al Día Mundial de la Diabetes, una conmemoración que se estableció para concientizar a la población sobre esta enfermedad crónica.

Por lo tanto, no existe una celebración oficial ligada al amor, a las parejas o al vínculo afectivo, lo que sugiere que la elección de esta fecha proviene únicamente de las comunidades de TikTok y su capacidad para crear nuevas tradiciones sin necesidad de transfondo histórico.

¿Qué simboliza regalar una corona?

A diferencia de otros 'trends', esta no está dirigida exclusivamente a mujeres: los hombres y personas de cualquier identidad pueden recibir una. Solo se sugiere adaptar el estilo según la personalidad del que la recibe: una tiara delicada si se busca resaltar elegancia, o una corona más sobria para transmitir confianza.

Este detalle estaría vinculado a la idea de reconectar con la niña o niño interior, recordando la fantasía infantil de ser princesa o príncipe de un cuento.

Incluso existen kits personalizados que acompañan la corona con dulces, cartas, llaveros o detalles relacionados con gustos específicos. La intención no es la extravagancia, sino el gesto significativo.

Según TikTok, cada 14 de noviembre las parejas se regalan regalos o tiaras como símbolo de la inocencia y en representación del niño interior de cada uno.