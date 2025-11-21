Alianza Lima consigue suspender la multa impuesta por Indecopi por el apagón en la final del 2023

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La Corte Superior de Justicia emitió una medida cautelar en favor de Alianza Lima que suspende de manera provisional la multa que Indecopi le interpuso por el apagón en la final de vuelta del 2023. El cuadro blanquiazul debía pagar S/. 2 millones 407 mil 500 por cortar la luz tras perder la definición ante Universitario de Deportes.

Se suspende cualquier procedimiento coactivo

Tras hacerse oficial el 29 de agosto pasado que la institución victoriana debía cancelar esta penalidad, de inmediato su área legal presentó un recurso ante el Poder Judicial. Casi tres meses después, la justicia falló a su favor, declarando la suspensión temporal.

"La suspensión provisional de los efectos jurídicos de Resolución N° 2189-2025/SPC-INDECOPI de fecha 14 de julio de 2025, en el extremo que impuso al Club Alianza Lima una multa de cuatrocientas cincuenta (450) unidades impositivas tributarias (UIT), ordenándose la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución coactiva u otros derivados de la citada resolución", indica el texto.

La Corte Superior de Justicia de Lima concede la medida cautelar solicitada por el área legal de Alianza Lima tras la multa impuesta por INDECOPI de 450 UIT al club blanquiazul por el apagón en la final del torneo 2023. pic.twitter.com/QrVt6FgYt7 — José Varela (@theatharis) November 21, 2025

El primer punto de la decisión indica que se le otorga la medida cautelar innovativa y hasta que se resuelva de manera definitiva el caso, se cancela cualquier medio que disponía la ordenanza de Indecopi. Se insta a esta institución a cumplir con la medida cautelar.

Se fija un monto de la contracautela en S/. 2.407.500, equivalente a los 450 UIT impuestos contra Alianza Lima. Esto se establece para reparar los probables daños que podría generar la concesión de la medida cautelar solicitada.

El apagón en la final del 2023

Por el partido de vuelta de la final nacional del 2023, Alianza Lima recibió a Universitario en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Pese al favoritismo, el cuadro 'grone' se vio sorprendido y perdió por 2 a 0, gracias a los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra, para un marcador global de 3 a 1 a favor de los cremas.

Sin embargo, cuando el árbitro Edwin Ordóñez pidió la pelota para decretar el final del compromiso, las luces del coloso blanquiazul se apagaron, causando sorpresa entre futbolistas y demás presentes. Esto se habría hecho con la intención de que los pupilos de Jorge Fossati no den la tradicional vuelta olímpica.

Gracias a una medida cautelar, Alianza Lima no deberá pagar momentáneamente la multa que Indecopi le puso por el apagón del 2023. La Corte Superior de Justicia ordenó la suspensión provisional el abono de los más de 4.5 millones de soles.