Fiscalía pide a la JNJ copia de suspensión de Delia Espinoza: Buscan investigarla por peculado de uso

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público solicitó a la Junta Nacional de Justicia una copia de la resolución de suspensión al cargo de fiscal suprema contra Delia Espinoza con el fin de investigarla por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

Investigarán a Delia Espinoza

El área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público envió el Oficio N.° 358-2025-MP-FN-AEIyDC a la secretaría general de la Junta Nacional de Justicia en el que se solicita una "copia certificada de la Resolución de suspensión en el cargo de la fiscal suprema titular Delia Milagros Espinoza Valenzuela".

Finalizan la solicitud resaltado su urgencia, pues se usará para impulsar la investigación seguida contra Espinoza por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en agravio del Estado.

Solicitud de la Fiscalía a la JNJ

Denuncia contra Delia Espinoza

El abogado y exconsejero del Gobierno Regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, denunció a Delia Espinoza el pasado 30 de octubre, por usar indebidamente los vehículos oficiales del Ministerio Público, pese a no ejercer cargo pues se encuentra suspendida.

La denuncia se da por el presunto delito de peculado de uso y su principal fundamento es que, como se recuerda, Delia Espinoza fue suspendida el pasado 19 de septiembre por la Junta Nacional de Justicia de su cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación "por muy graves infracciones disciplinarias".

"Espinoza Valenzuela, ha incurrido en actos de Peculado de uso al seguir empleando hasta la fecha, de manera indebida e ilegal, vehículos oficiales que solamente son asignados a los fiscales y despachos fiscales por ejercicio de la función; mas no cuando se encuentran sancionados o destituidos", señala en el documento.

El exconsejero anunció que este jueves 30 de octubre presentó la denuncia a la Fiscalía de la Nación, por constituir la comisión del delito de Peculado de uso, "previsto y sancionado en los artículos 388° del Código Penal".

Previo a esta denuncia, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, dispuso que se le retiren los vehículos y el resguardo personal que tenía Espinoza. En su lugar, los automóviles y el personal pasarían a la Subgerencia de Transportes.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a su vez, solicitarle ser sirva disponer que los vehículos asignados al Despacho de la Fiscalía de la Nación, así como los conductores de los mismos, se asignen al pool de vehículos de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre del 2025", menciona la carta del fiscal Gálvez.

En ese contexto, actualmente el Ministerio Público solicitó a la Junta Nacional de Justicia una copia de la resolución que suspende a Delia Espinoza al cargo para usarla en una investigación por peculado de uso.